Ο Ολυμπιακός πήγε στην Ισπανία με στόχο την «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3 σετ) και το «χρυσό» σετ προκειμένου να συνεχίσει στον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, όμως δεν τα κατάφερε. Ηττήθηκε με 3-0 σετ (25-10, 25-23, 25-21), από τη Λας Πάλμας και πλέον θα συνεχίσει στην Ευρώπη μέσω του CEV Cup.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση οι ερυθρόλευκοι θα μπουν από τη φάση των «32» και θα αντιμετωπίσουν την Άπελντορν από την Ολλανδία. Aντίθετα η ομάδα των Καναρίων Νήσων θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική Λέφσκι Σόφιας του Νικολάι Ζελιάσκοφ.

Στο πρώτο σετ ήταν σαν να μη… μπήκε ποτέ ο Ολυμπιακός. Με τεράστια προβλήματα στην υποδοχή και την επίθεση η Λας Πάλμας εκμεταλλεύθηκε τα περισσότερα λάθη της ελληνικής ομάδας κι έφτασε εύκολα στο επιβλητικό 25-10 (Μπρούνο, Σπένσερ).

Πλέον ο Ολυμπιακός ήταν με την «πλάτη στον τοίχο» θέλοντας και τα τρία επόμενα σετ προκειμένου να ελπίζει σε πρόκριση. Οπως αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, ωστόσο οι παίκτες του Αντρέα Γκαρντίνι το πάλεψαν όσο μπορούσαν στο δεύτερο σετ. Βελτίωσαν πολύ την υποδοχή τους, έβγαλαν ωραίες και δύσκολες άμυνες, ενώ ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικοί.

Το κομβικό σημείο ήταν όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 6-9 (Πιτακούδης) δείχνοντας ικανός να διατηρήσει ένα προβάδισμα που θα μπορούσε να αγχώσει κάπως τους Ισπανούς. Δυστυχώς όμως αυτό το ξέσπασμα δεν είχε διάρκεια από τους ερυθρόλευκους καθώς η Λας Πάλμας απάντησε με δικό της σερί 4-0 για να προηγηθεί με 10-9. Κάπου εκεί η υπόθεση πρόκριση δυσκόλεψε πάρα πολύ και παρότι ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε βρέθηκε κυνηγάει μέχρι το τέλος…

Με σπάνιο πόντο από τον… αγκώνα, ο Φρομ μείωσε σε 17-16, αλλά οι Ισπανοί με τους Χουαντορένα, Ράμος και Μπρούνο ξέφυγαν με +4 σε κρίσιμο σημείο (22-18). Με τα σερβίς του Λινάρδου οι ερυθρόλευκοι μείωσαν ξανά στον πόντο (22-21), όμως η Λας Πάλμας έφτασε πρώτη στο σετ μπολ με δύο ευκαιρίες (24-22).

Ο Ολυμπιακός έσωσε το πρώτο, όχι όμως και το δεύτερο, καθώς το σερβίς του Πέριν κατέληξε στο φιλέ με το 2ο σετ να ολοκληρώνεται στο 25-23 για τη Λας Πάλμας που ταυτόχρονα «κλείδωσε» και την πρόκριση.

Το τρίτο σετ είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τις δύο ομάδες να παίζουν χωρίς άγχος πλέον. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε και πάλι μέχρι ένα σημείο, με το λάθος σερβίς του Λινάρδου στο 24-21 να τελειώνει το παιχνίδι το σετ και το παιχνίδι για τη Λας Πάλμας με 3-0 σετ.

Διαιτητές: Μάροσζεκ (Πολωνία), Αρό (Φινλανδία).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-9, 25-10

2ο σετ: 5-8, 13-16, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-21

*Οι πόντοι της Λας Πάλμας προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 26 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-23, 25-21) σε 77′

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ (Σέργιο Καμαρέρο): Μπρούνο 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. – 41% άριστες), Σπένσερ 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χουαντορένα 3 (3/11 επ., 44% υπ. – 33% άριστες), Μπεζέρα 13 (11/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ντε Άμο, Ράμος 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ) / Λαρανάγκα (λ, 88% υπ. – 75% άριστες), Πέρεζ (λ), Κολίτο 3 (1/7 επ., 2 άσσοι), Ντι Εντιού 2 (2/3 επ.), Ρουσό 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ), Μοντεσντεόκα 1 (1/2 επ.), Ντιμιτρόφ 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 6 (6/10 επ., 45% υπ. – 36% άριστες), Πιτακούδης 2 (2/6 επ.), Πέριν 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 33% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 5 (5/13 επ.), Καβάνα, Νεντέλκοβιτς / Τζιάβρας (λ), Κωνσταντινίδης (λ, 43% υπ. – 29% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνι 9 (9/15 επ.), Δαλακούρας 2 (1/2 επ., 57% υπ. – 43% άριστες), Λινάρδος 2 (1/2 επ., 1 άσσος).

Δηλώσεις:

Αντρέα Γκαρντίνι: «Πρώτα από όλα, είμαι πολύ απογοητευμένος από το σημερινό παιχνίδι. Ηρθαμε εδώ για να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά ήταν αδύνατο, γιατί δεν δημιουργήσαμε τις σωστές συνθήκες από την αρχή για να παλέψουμε. Χάσαμε τον έλεγχο και τώρα, πρέπει να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα αμέσως, να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας ως ομάδα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε και να κερδίσουμε στο μέλλον».

Μαξιμιλιάνο Καβάνα: «Είμαστε απογοητευμένοι, είναι δύσκολο να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ξέρω, πως όλοι θέλαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν παίξαμε καλά. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Είναι δύσκολη στιγμή για εμάς, όμως πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην ομάδα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα. Είναι μόνο η αρχή, φυσικά το αποτέλεσμα δεν είναι καλό για εμάς, αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιδράσουμε. Δεν το περίμενα να βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και σήμερα, δεν ήταν καλή η εικόνα για την ομάδα. Παίζουμε ξανά την Κυριακή, στο ελληνικό πρωτάθλημα, να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Εχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, είναι επίσης σημαντικά και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Θα δούμε στη συνέχεια».