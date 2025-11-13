Έγραψαν ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού! Προκρίθηκαν στους ομίλους του Champions League
Στην ελίτ της Ευρώπης, στα «αστέρια» του CEV Champions League, στις 20 κορυφαίες ομάδες, έκλεισε θέση - για πρώτη φορά στην ιστορία της - η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού!
Σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, με τις Ερυθρόλευκες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς να επιβεβαιώνουν την ανωτερότητά τους απέναντι στη Βάσας και να «σφραγίζουν» την πρόκριση στους ομίλους του CEV Champions League.
Οι παίκτριες του πειραϊκού συλλόγου πήραν τα δύο σετ που ήθελαν στη ρεβάνς με την ουγγρική ομάδα (18-25 και 22-25 σε 55 λεπτά) και πέρασαν στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης βόλεϊ (όπου μετάσχουν οι 20 κορυφαίες ομάδες του γυναικείου βόλεϊ), όπου θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
Αυτή μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που θα υπάρχει ελληνική γυναικεία ομάδα στους ομίλους του Champions League, με τον Ολυμπιακό να γράφει ιστορία και να επαναφέρει το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ στην ευρωπαϊκή ελίτ.
Ο Ολυμπιακός γίνεται η τρίτη ομάδα στο ελληνικό βόλεϊ γυναικών που θα αγωνιστεί στο Champions League μετά τον Παναθηναϊκό και τον Φιλαθλητικό και πρώτη φορά μετά από 1/4 του αιώνα όπως αναφέρουμε!
Τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 2000-2001 με το τριφύλλι να κατακτά την 13η θέση, ενώ έχει αγωνιστεί και τη σεζόν 1998-1999.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-3, με μπλοκ της Κούμπουρα, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκε πίσω με 7-5. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκες», με 3-0 σερί και άσο της Κούμπουρα, προσπέρασαν (7-8), ενώ με κόντρα μπάλα της Στεβάνοβιτς, ξέφυγαν με +3 (8-11).
Η Κούμπουρα έδωσε «αέρα» +4 (9-13) στον Θρύλο, η Εμμανουηλίδου κέρδισε μπλοκ, για το 15-10, με την Αμπντεραχίμ να ανεβάζει τη διαφορά στο +6 (10-16). Ο Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του και με επίθεση της Κονέο, «ανέβηκε» στο +8 (14-22), ενώ με υπέρβαση των γηπεδούχων, έφτασε στο 25-18 και κατέκτησε το πρώτο σετ (0-1).
Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με 8-3, με πλασέ της Αμπντεραχίμ, ενώ ξέφυγαν με +7 (5-12), με μπλοκ άουτ της Κονέο. Η Κούμπουρα «έγραψε» το 13-5 και η Στεβάνοβιτς το 14-6, αλλά η ουγγρική ομάδα μείωσε σε 15-11 και 18-15.
Μετά από άουτ επίθεση των Ουγγαρέζων, ο Θρύλος «επέστρεψε» στο +6 (15-21), αλλά η Βάσας πλησίασε στον πόντο (22-23). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε και με επιθέσεις των Κονέο και Κούμπουρα, έφτασε στο 25-22 και στην ιστορική πρόκριση στα «αστέρια».
Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης, ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς έκανε ροτέισον και έδωσε την ευκαιρία και στις υπόλοιπες παίκτριές του να αγωνιστούν. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Βάσας, με την ουγγρική ομάδα να παίρνει τα υπόλοιπα τρία σετ με 25-17, 25-22 και 15-8 και μαζί τη νίκη με 3-2, αλλά το πιο σημαντικό στο αποψινό ματς ήταν η πρόκριση στους ομίλους του Champions League ,την οποία πανηγύρισαν οι Ερυθρόλευκες.
Τα σετ: 18-25, 22-25, 25-17, 25-22, 15-8
Η διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 10-16, 14-21, 18-25
2ο σετ: 3-8, 11-16, 15-21, 22-25
3ο σετ: 8-5, 16-8, 21-11, 25-17
4ο σετ: 5-8, 14-16, 21-19, 25-22
5o σετ: 5-1, 10-3, 12-5, 15-8
*Οι πόντοι της Βάσας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλου, ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 64 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλου.
Βάσας (Γιάννης Αθανασόπουλος): Λέιτε 1 (0/1, 1 μπλοκ), Βίλβερτ 19 (12/14 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Παπ 5 (5/9 επ.), Γκλεμπόζκι 11 (10/26 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ.-18% άριστες), Σουντερλίκοβα 13 (9/34 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Οβομπέτε 16 (16/45 επ., 17% υπ. – 08% άριστες) / Ζουχάρ (λ, 47% υπ. – 26% άριστες), Σάλαι (λ), Φεκέτε 4 (4/9 επ.), Τσερεκλίε 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Σίνκα, Μποσκό, Κις 5 (3/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 25% υπ.-00% άριστες), Σομπόκ 2 (1/5 επ., 1 άσος)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Κούμπουρα 15 (12/22 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 7 (5/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (12/21 επ., 1 άσος, 48% υπ. – 36% άριστες), Κονέο 6 (6/14 επ., 17% υπ. – 0% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1/1 επ.), / Αρτακιανού (λ, 50% υπ. – 42% άριστες), Καραγιάννη 1 (1 μπλοκ), Βάνιακ 4 (4/19 επ., 31% υπ. – 17% άριστες), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου 9 (8/22 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ. – 62% άριστες), Οικονομίδου 10 (10/26 επ.), Τερζόγλου 7 (3/5 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Σαμπάτη (λ, 75% υπ. – 50% άριστες)
