Έγραψαν ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού! Προκρίθηκαν στους ομίλους του Champions League

Σπουδαία επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, με τις Ερυθρόλευκες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς να επιβεβαιώνουν την ανωτερότητά τους απέναντι στη Βάσας και να «σφραγίζουν» την πρόκριση στους ομίλους του CEV Champions League.

Οι παίκτριες του πειραϊκού συλλόγου πήραν τα δύο σετ που ήθελαν στη ρεβάνς με την ουγγρική ομάδα (18-25 και 22-25 σε 55 λεπτά) και πέρασαν στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης βόλεϊ (όπου μετάσχουν οι 20 κορυφαίες ομάδες του γυναικείου βόλεϊ), όπου θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Αυτή μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που θα υπάρχει ελληνική γυναικεία ομάδα στους ομίλους του Champions League, με τον Ολυμπιακό να γράφει ιστορία και να επαναφέρει το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Ο Ολυμπιακός γίνεται η τρίτη ομάδα στο ελληνικό βόλεϊ γυναικών που θα αγωνιστεί στο Champions League μετά τον Παναθηναϊκό και τον Φιλαθλητικό και πρώτη φορά μετά από 1/4 του αιώνα όπως αναφέρουμε!

Τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 2000-2001 με το τριφύλλι να κατακτά την 13η θέση, ενώ έχει αγωνιστεί και τη σεζόν 1998-1999.

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-3, με μπλοκ της Κούμπουρα, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκε πίσω με 7-5. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκες», με 3-0 σερί και άσο της Κούμπουρα, προσπέρασαν (7-8), ενώ με κόντρα μπάλα της Στεβάνοβιτς, ξέφυγαν με +3 (8-11).