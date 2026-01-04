magazin
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04 Ιανουαρίου 2026 | 19:40

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Το καλοκαίρι του 1955, μια μικρή ερασιτεχνική χορωδία από τη Μόντενα ταξιδεύει στο Λάνγκολεν της Ουαλίας για να συμμετάσχει στο Διεθνές Μουσικό Eisteddfod. Ανάμεσα στους τραγουδιστές βρίσκεται ένας 19χρονος δάσκαλος, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, συνοδευόμενος από τον πατέρα του. Το όνομά του: Λουτσιάνο Παβαρότι.

Η χορωδία —η Corale Rossini— αποτελείται από ερασιτέχνες και δεν θεωρείται φαβορί. Κι όμως, κερδίζει την πρώτη θέση. Για τον νεαρό Παβαρότι, η στιγμή αυτή λειτουργεί σαν αποκάλυψη: για πρώτη φορά συνειδητοποιεί ότι το τραγούδι μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από χόμπι· μπορεί να γίνει προορισμός.

Η μουσική ήταν ήδη κομμάτι της ζωής του. Ο πατέρας του, Φερνάντο Παβαρότι, επίσης τενόρος, είχε γεμίσει το σπίτι με όπερα.

Ο Λουτσιάνο μεγάλωσε ακούγοντάς την παντού – στο σπίτι, στη γειτονιά, στον δρόμο. Από παιδί τραγουδούσε άριες, αυτοαποκαλούμενος «μικρός τενόρος», και εντάχθηκε νωρίς στη χορωδία της πόλης του, τραγουδώντας δίπλα στον πατέρα του.

YouTube thumbnail

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου»

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο Παβαρότι έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Το 1995 επιστρέφει στο Λάνγκολεν, με δική του επιθυμία, για να τιμήσει το φεστιβάλ που στάθηκε η αφετηρία της πορείας του. Η επιστροφή χρειάστηκε χρόνια διαπραγματεύσεων για να πραγματοποιηθεί.

Ο Παβαρότι δέχεται να γίνει πρόεδρος του Eisteddfod για μία ημέρα, υπό έναν όρο: να μοιραστεί τον ρόλο με τον πατέρα του. Μπροστά σε χιλιάδες θεατές, μιλά για τη νίκη του 1955, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο αξέχαστη μέρα της ζωής του», επειδή τη μοιράστηκε με φίλους και με τον Φερνάντο.

YouTube thumbnail

Η συναυλία που ακολουθεί είναι ιστορική. Ο Παβαρότι εμφανίζεται ξανά μαζί με τη Corale Rossini, μπροστά σε 4.500 θεατές στον χώρο, ενώ χιλιάδες ακόμη παρακολουθούν μέσω γιγαντοοθονών στο Λάνγκολεν και δεκάδες χιλιάδες σε υπαίθριες μεταδόσεις σε άλλες πόλεις της Ουαλίας.

Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Παβαρότι έχει ήδη παγιωθεί, ιδιαίτερα μετά την εμβληματική ερμηνεία του «Nessun Dorma» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1990, μαζί με τους Πλάθιντο Ντομίνγκο και Χοσέ Καρέρας, μια στιγμή που τον καθιέρωσε και πέρα από το κοινό της όπερας.

YouTube thumbnail

Η συναυλία που «χάθηκε» και ξαναβρέθηκε

Σήμερα, εκείνη η επιστροφή στο Λάνγκολεν αποκτά νέα ζωή. Η Decca κυκλοφορεί τις ηχογραφήσεις της συναυλίας με τίτλο The Lost Concert (Live at Llangollen, 1995), με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Παβαρότι και τα 70 χρόνια από τον διαγωνισμό του 1955. Η έκδοση περιλαμβάνει και δύο αποσπάσματα από την εμφάνιση του 1955, όταν η φωνή του ακουγόταν ακόμη μέσα στο σύνολο της χορωδίας.

Η δεύτερη σύζυγός του, Νικολέτα Μαντοβάνι, έχει περιγράψει συχνά το Λάνγκολεν ως μια εμπειρία βαθιά ανθρώπινη για τον Παβαρότι. Το περασμένο καλοκαίρι επισκέφθηκε για πρώτη φορά το φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας ότι ο δεσμός ανάμεσα στον Παβαρότι και την πόλη όπου όλα ξεκίνησαν παραμένει ζωντανός.

*Με πληροφορίες από: BBC 

