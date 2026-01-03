Μεγάλη Μύκονος Betsson, «προσγείωσε» τον ΠΑΟΚ! Με πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Κέντρικ Ρέι η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου επικράτησε με 101-94 του Δικεφάλου στην παράταση (85-85 κ.δ.) για τη 13η αγωνιστική της GBL και τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα μετά από εκείνες από τους δύο «αιώνιους».

Ο εκπληκτικός Ρέι ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ενώ 19 πόντους με 7 ασίστ είχε ο Άπλμεμπι. Για τον ΠΑΟΚ από την άλλη, Ταϊρί και Άλεν είχαν από 23 πόντους ενώ ο Μπέβερλι έμεινε στους 4.

Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ στην πρώτη περίοδο, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 15-11 στο 7’ και τη Μύκονο Betsson να προσπερνά με 23-17 στο 9’, με ένα 12-2. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο με υψηλή, επιθετική παραγωγικότητα και προβάδισμα πέντε πόντων (26-21). Ο Δικέφαλος πλησίασε (29-28 στο 13’), ο Κέντρικ Ρέι κράτησε τη Μύκονο Betsson μπροστά (37-31 στο 27’) αλλά οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν και προσπέρασαν για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο (37-38 στο 18’). Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου όμως πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη (46-44) χάρη στον οίστρο του Ρέι (15 πόντοι).

Ο Ρέι συνέχισε να είναι ένα άλυτο πρόβλημα για την άμυνα του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι συνέχισε να είναι «κλειστό» (55-55 στο 25’, 58-58 στο 27’), με τον Δικέφαλο να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο με ισχνό προβάδισμα (62-64). Με τρίποντα του Χουγκάζ που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και του Μπέβερλι, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +6 (64-70 στο 32’) και με πέντε σερί πόντους του Ταϊρί στο +7 (67-74 στο 34’) όμως η Μύκονος Betsson απάντησε με ένα γρήγορο 7-0 και ισοφάρισε (74-74 στο 35’) δίνοντας «άρωμα» θρίλερ στο φινάλε του ματς.

Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο υπήρχε και πάλι απόλυτη ισορροπία (80-80). Ο Άπλμπι έβαλε μπροστά τη Μύκονο στα 1:37 από το τέλος (82-80) με τους γηπεδούχους να βγάζουν την επόμενη άμυνα και με τρίποντο του Μουρ να πηγαίνουν στο +5 στα 59’’ (85-80). Ο Ταϊρί με τρίποντο κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ στα 30,7’’ (85-83) και ο Καλίντ Μουρ αστόχησε στα 5,4’’ και ο Ταϊρί με coast to coast έστειλε το ματς στην παράταση! Εκει οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποφασιστικοί, είχαν «καθαρό» μυαλό και έφτασαν στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 46-44, 62-64, 85-85, 101-94 (παρ.)