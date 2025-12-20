Μύκονος Betsson – ΑΕΚ 76-77: Πολύ δύσκολα πήρε το «διπλό» η Ένωση (vid)

Επιστροφή στις νίκες με… περιπέτεια για την ΑΕΚ! Η Ένωση επικράτησε με 77-76 απέναντι στη Μύκονο Betsson για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε ένα παιχνίδι που είχε υπό έλεγχο από το ξεκίνημα, αλλά στο τέλος το έκανε θρίλερ. Στο 6-4 πλέον οι «κιτρινόμαυροι», στο 4-6 έπεσαν οι νησιώτες.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ που τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ 16 πόντους είχε ο Σίλβα που αποβλήθηκε με πέντε φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Για τη Μύκονο Betsson από 16 πόντους είχαν οι Ρέι και Κάναντι ενώ από 15 είχαν οι Χέσον και Άπλμπι.

Ξέφυγε νωρίς η Ένωση, οι νησιώτες το έκαναν ντέρμπι στο φινάλε

Μετά το 8-10 του πρώτου πενταλέπτου, η ΑΕΚ σημείωσε οκτώ αναπάντητους πόντους και ξέφυγε 18-8 στο 8ο λεπτό, για να φτάσει στο +18 (32-14) στο 15′, με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο τρίτο δεκάλεπτο και μείωσαν σε 46-52 με τρίποντο του Χέσον (27′), αλλά η Ενωση «άνοιξε» εκ νέου την «ψαλίδα» στο τέλος της τρίτης περιόδου (62-50).

Η αποβολή των Σίλβα και Σκορδίλη με πέντε φάουλ «πλήγωσε» τον «Δικέφαλο» μέσα στη ρακέτα και η Μύκονος εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία πλησιάζοντας σε 68-71 με τρίποντο του Κάναντι, 3’23» πριν τη λήξη. Ωστόσο, δύο καλάθια του Κατσίβελη και του Λεκαβίτσιους και δύο κλεψίματα από τους Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο έδωσαν ξανά «ανάσα» στην ΑΕΚ (75-68).

Τα τρίποντα του Άπλμπι και του Κάναντι στο τελευταίο λεπτό έκαναν το ματς «θρίλερ» (77-76), ο Κατσίβελης αστόχησε, αλλά το σουτ του Μάντζαρη στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο και η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα «απέδρασε» με τη νίκη από το «νησί των ανέμων».

Τα δεκάλεπτα: 12-22, 29-43, 50-62, 76-77