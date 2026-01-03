Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι απαιτείται άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η αμερικανική ενέργεια υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.
Καταδικάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το Κίνημα Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μιχάλης Χουρδάκης, με ανάρτησή του στο Χ, επισημαίνει:
«Η στρατιωτική επέμβαση στο κυρίαρχο κράτος της Βενεζουέλας ΧΩΡΙΣ διεθνή νομιμοποίηση ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ το διεθνές δίκαιο & οδηγεί σε αποσταθεροποίηση».
Και προσθέτει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης:
«Απαιτείται ΑΜΕΣΗ σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ @UN».
«Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες», καταλήγει.
