# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιανουαρίου 2026 | 16:59

Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι απαιτείται άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η αμερικανική ενέργεια υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Spotlight

Καταδικάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το Κίνημα Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μιχάλης Χουρδάκης, με ανάρτησή του στο Χ, επισημαίνει:

«Η στρατιωτική επέμβαση στο κυρίαρχο κράτος της Βενεζουέλας ΧΩΡΙΣ διεθνή νομιμοποίηση ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ το διεθνές δίκαιο & οδηγεί σε αποσταθεροποίηση».

Και προσθέτει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης:

«Απαιτείται ΑΜΕΣΗ σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ @UN».

«Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες», καταλήγει.

Τουρισμός
Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
«Ωμή επίδειξη ισχύος» 03.01.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επισημαίνει ότι «αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή»

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
«Σαθρά προσχήματα» 03.01.26

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες
Σφοδρά πυρά 02.01.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση: Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε λύσεις στους αγρότες

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εκτοξεύοντας πυρά κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στηρίζει τους δήμαρχους 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός
Σφοδρά πυρά 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον 'μεταμορφώνει' σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», τονίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος
«Τυχαίο;» 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχολιάζει δηκτικά την σπουδή του Κυριάκου Βελόπουλου να απαντήσει στην ανακοίνωση της Τρικούπη για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. «Κάνουν τον «αυτοφωράκια» του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»
Αγροτικά μπλόκα 02.01.26

Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε μια προσπάθεια να κατευνάσει εκ νέου τις αντιδράσεις, βάζει στο κάδρο τους «αγροτοσυνδικαλιστές» - Παραβλέπει τους πραγματικούς λόγους που κρατούν τους αγρότες στον δρόμο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Νew Year's (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
Ψυχολογία 03.01.26

Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Oι αποφάσεις που παίρνουμε στις αρχές κάθε έτους για να γίνουμε καλύτεροι, τα Νew Year's Resolutions είναι ντεμοντέ και αναποτελεσματικά. Η νέα τάση είναι οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ στο 36’, αλλά ο διαιτητής, Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ταρέμι, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των πειραιωτών

Σύνταξη
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Προειδοποιούν για κινδύνους 03.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Τι συνέπειες για την περιοχή, από την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν ηγέτες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Καταδικάζουν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Δυναμική παρουσία από 7.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (vid+pics)

Βίντεο από το τελικό του Betsson Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί της. Δυναμική παρουσία και από τον κόσμο του ΟΦΗ

Σύνταξη
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Νίκη για την Άστον Βίλα και σε «απόσταση βολής» από την Άρσεναλ (3-1)

Μετά το «βαρύ» 4-1 από τη Άρσεναλ, η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας με 3-1, για την 20η αγωνιστική της Premier League. Δύο γκολ ο ΜακΓκίν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Σύνταξη
