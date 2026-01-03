Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες

Καταδικάζει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το Κίνημα Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μιχάλης Χουρδάκης, με ανάρτησή του στο Χ, επισημαίνει:

«Η στρατιωτική επέμβαση στο κυρίαρχο κράτος της Βενεζουέλας ΧΩΡΙΣ διεθνή νομιμοποίηση ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ το διεθνές δίκαιο & οδηγεί σε αποσταθεροποίηση».

Και προσθέτει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης:

«Απαιτείται ΑΜΕΣΗ σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ @UN».

«Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες», καταλήγει.