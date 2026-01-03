Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

«Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση για τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα. Όχι α λα καρτ ούτε κρυπτόμενη πίσω από την ανύπαρκτη γεωπολιτικά ΕΕ, μια ΕΕ που από τη μία θέλει να εμφανίζεται ως ‘παράγοντας σταθερότητας’ και από την άλλη παρακολουθεί ως αμήχανος θεατής νομιμοποιώντας ουσιαστικά μια διαρκή κατάσταση πολέμου», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς γνωστοποίησε ότι ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας.

Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία ούτε για την ασφάλεια των λαών αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για ‘απομονωτισμό’ του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες.

Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μάλιστα, η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής που παραβιάζει τον ίδιο τον Ιδρυτικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους ‘σερίφηδες’. Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο — και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους».