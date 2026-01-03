Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας, επισημαίνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως τονίζει ο κ. Σακελλαρίδης, «δεν είναι ότι δεν το περίμενε κανείς, αλλά ο τρομακτικός κρότος της βαρβαρότητας στον πλανήτη είναι πιο εκκωφαντικός όταν αυτή λαμβάνει χώρα. Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά».

Συνεχίζει λέγοντας πως «γίνεται για το πετρέλαιο που εξάγει η Βενεζουέλα στην Κίνα και τον σημαντικό ορυκτό της πλούτο που πρέπει να τεθεί υπό τον αμερικανικό έλεγχο. Αυτό ήταν εμφανές από την έκθεση για την Στρατηγική της Εθνικής Ασφάλειας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος τον Δεκέμβριο, που έλεγε ότι στην «αυλή μας» την Λατινική Αμερική, αφεντικά είμαστε εμείς».

«Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό»

Προσθέτει ότι «η σύλληψη του εκλεγμένου ηγέτη της Βενεζουέλας και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας. Επί πάνω από δύο δεκαετίες οι κυρώσεις των Αμερικανών έχουν προσπαθήσει να διαλύσουν την κοινωνία και την οικονομία της Βενεζουέλας. Ο αντίκτυπος τους έχει υπάρξει πολύ σκληρός, σε μια χώρα που ο λαός της δεν αποδέχτηκε να αλλάξει πολιτική ρότα μέσα από εκλογές».

Τέλος, ο κ. Σακελλαρίδης επισημαίνει πως «τώρα οι ΗΠΑ προχωρούν στο ξεκαθάρισμα με τις δημοκρατικές εκκρεμότητες. Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό».