Τα γεύματα του σκύλου σε κάθε στάδιο της ζωής του
Τα γεύματα του σκύλου σε κάθε στάδιο της ζωής του

Η συχνότητα των γευμάτων ενός σκύλου είναι το «κλειδί» για την υγεία του.

Τζούλη Τούντα
A
A
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η σωστή συχνότητα των γευμάτων, βελτιώνει την υγεία, τη διάθεση και τη συμπεριφορά του σκύλου.

«Η διατροφή του σκύλου δεν αφορά μόνο στην ποσότητα και την ποιότητα της τροφής. Αλλά και στη συχνότητα των γευμάτων, η οποία επηρεάζει την υγεία, τη συμπεριφορά και τον μεταβολισμό του», επισημαίνει η κτηνίατρος – διατροφολόγος ζώων συντροφιάς, Σταυριάννα Μανωλάκου.

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που δέχονται οι κτηνίατροι, αναφέρει η κα Μανωλάκου, είναι: «Πόσες φορές πρέπει να τρώει ο σκύλος μου την ημέρα;»

Οι περισσότεροι ενήλικοι σκύλοι ωφελούνται με δύο γεύματα την ημέρα

Σε ορισμένους μικρόσωμους ή ιδιαίτερα δραστήριους σκύλους, μπορεί να χρειάζεται και ένα τρίτο, μικρότερο γεύμα

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους – εξαρτάται από την ηλικία, τον τρόπο ζωής, την υγεία και τις ανάγκες του κάθε ζώου.

Ο αριθμός των γευμάτων για τα κουτάβια

Σύμφωνα με την κα Μανωλάκου, οι νεαροί σκύλοι (κουτάβια) έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και μικρό στομάχι, με αποτέλεσμα να χρειάζονται συχνά γεύματα.
Ειδικότερα, τα κουτάβια έως τριών μηνών, χρειάζονται τέσσερα γεύματα την ημέρα, ενώ τα κουτάβια ηλικίας τριών έως έξι, τρία γεύματα την ημέρα. Και τα κουτάβια ηλικίας έξι έως 12 μηνών, θα πρέπει να γευματίζουν δύο έως τρεις φορές την ημέρα.

Στις νεαρές ηλικίες, η σταθερή συχνότητα γευμάτων βοηθά στη σωστή ανάπτυξη και στη ρύθμιση του μεταβολισμού των ζώων.

Η συχνότητα των γευμάτων ενός ενήλικου σκύλου

Οι περισσότεροι ενήλικοι σκύλοι, αναφέρει η κα Μανωλάκου, ωφελούνται με δύο γεύματα την ημέρα. Αυτή η τακτική, σταθεροποιεί τον μεταβολισμό και τα επίπεδα ενέργειας και μειώνει την υπερβολική κατανάλωση τροφής. Όπως επίσης, περιορίζει την έντονη πείνα -συχνά, οδηγεί σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές- και διευκολύνει τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Σε ορισμένους μικρόσωμους ή ιδιαίτερα δραστήριους σκύλους, επισημαίνει η κα Μανωλάκου, μπορεί να χρειάζεται και ένα τρίτο, μικρότερο γεύμα εντός της ημέρας, λόγω του υψηλού μεταβολισμού τους.

Στο κατώφλι της τρίτης ηλικίας

«Καθώς ο σκύλος μεγαλώνει σε ηλικία, αλλάζει και ο μεταβολισμός του. Σε γενικές γραμμές, τα ζώα ηλικίας άνω των επτά ετών χρειάζονται δύο έως τρία μικρότερα γεύματα την ημέρα για καλύτερη πέψη. Αλλά και για την αποφυγή γαστρεντερικών διαταραχών και τη διατήρηση κινητικότητας του εντέρου», υπογραμμίζει η κα Μανωλάκου.

Ο σκύλος, μπορεί να τρώει μία φορά την ημέρα; – Τι καταδεικνύουν μελέτες

Πρόσφατες μελέτες, ενημερώνει η κα Μανωλάκου, έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο, οι υγιείς ενήλικοι σκύλοι να ωφελούνται από τη χορήγηση της συνολικής ημερήσιας ποσότητας τροφής σε ένα μόνο γεύμα.

Υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικά με πιθανή βελτίωση στον μεταβολισμό ή στο σωματικό βάρος των ζώων, που τρέφονται μία φορά την ημέρα.

Ωστόσο, διευκρινίζει η ειδικός, η πρακτική αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους τους σκύλους και δεν πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αξιολόγηση.

Η χορήγηση της ημερήσιας ποσότητας τροφής σε ένα γεύμα ενδείκνυται, θεωρητικά, σε υγιείς ενήλικους σκύλους, με σταθερό βάρος, σε σκύλους με ήπια καθημερινή δραστηριότητα. Αλλά και σε σκύλους με ανεκτικό γαστρεντερικό σύστημα.

Αντιθέτως, δεν ενδείκνυται σε μεγαλόσωμες φυλές με αυξημένο κίνδυνο γαστρικής διάτασης –συστροφής, σε σκύλους που δουλεύουν ή αθλούνται. Όπως και σε σκύλους με ευαίσθητο πεπτικό σύστημα ή που εμφανίζουν τάση για υπογλυκαιμίες.

Επίσης, δεν ενδείκνυται, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, για τα κουτάβια και για τους ηλικιωμένους σκύλους.

Όταν ο σκύλος αντιμετωπίζει παθολογικά προβλήματα

Όλα τα παραπάνω, αποσαφηνίζει η κα Μανωλάκου, αφορούν υγιείς σκύλους, χωρίς προβλήματα υγείας, τα οποία σχετίζονται με τη διατροφή.

Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, εξηγεί, απαιτούν συγκεκριμένη συχνότητα γευμάτων, συχνά αυστηρά καθορισμένη από τον θεράποντα κτηνίατρο.
Για παράδειγμα, στους σκύλους με παγκρεατίτιδα, απαιτούνται μικρά και συχνά γεύματα, ώστε να μην επιβαρύνεται η παγκρεατική λειτουργία. Ομοίως και στους σκύλους με ευαίσθητο γαστρεντερικό σύστημα ή χρόνια νεφρική νόσο, όπου στόχος μας είναι η ελεγχόμενη σίτιση για βέλτιστη πέψη και σταθεροποίηση του μεταβολισμού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συχνότητα των γευμάτων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά θεραπευτικό «εργαλείο».

Η ασφαλέστερη επιλογή για τα γεύματα του σκύλου

Συμπερασματικά, λέει η κα Μανωλάκου, η σωστή συχνότητα γευμάτων, βελτιώνει την υγεία, τη διάθεση και τη συμπεριφορά του σκύλου. Για τους περισσότερους υγιείς σκύλους, η χορήγηση της ημερήσιας ποσότητας τροφής σε δύο γεύματα αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή. Όμως, αυτό δεν ισχύει πάντα και γι’ αυτόν τον λόγο, η εξατομικευμένη καθοδήγηση είναι ζωτικής σημασίας – γιατί κάθε σκύλος είναι μοναδικός!

Η κτηνίατρος – διατροφολόγος ζώων συντροφιάς, Σταυριάννα Μανωλάκου

⃰ Η κυρία Σταυριάννα Μανωλάκου είναι κτηνίατρος με ειδικό ενδιαφέρον στη διατροφή των ζώων συντροφιάς.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Κτηνιατρικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, αλλά και πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και της Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Κατόπιν ολοκλήρωσης ειδικής κτηνιατρικής μετεκπαίδευσης στο αντικείμενο της διατροφής των ζώων συντροφιάς, ασχολείται, πλέον, αποκλειστικά με την καθοδήγηση και εκπαίδευση επί θεμάτων διατροφής σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και επαγγελματίες της βιομηχανίας ζωοτροφών, αντίστοιχα.

Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ως Αξιωματικός κτηνίατρος.

Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Αναλαμβάνει τη διατροφική διαχείριση υγιών και ασθενών ζώων που ακολουθούν πάσης φύσεως δίαιτες (βιομηχανοποιημένες, ωμές, μαγειρευτές).

Είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.petfoodologist.gr.

