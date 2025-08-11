Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Ο σκύλος δεν πίνει το νερό του – Τι δείχνει αυτό για την υγεία του;
Pet Stories 11 Αυγούστου 2025

Ο σκύλος δεν πίνει το νερό του – Τι δείχνει αυτό για την υγεία του;

Οι λόγοι που ο σκύλος πίνει λιγότερο νερό ή και… σταγόνα. Πόσο επικίνδυνο είναι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ένας σκύλος που δεν πίνει νερό, είναι αξιοπερίεργο. Γι’ αυτό πρέπει να μάθουμε τις αιτίες που κρύβονται πίσω από αυτή την άρνηση. Τις επιπτώσεις στην υγεία του, αλλά και πώς μπορούμε να τον ενθαρρύνουμε να πιεί νερό.

«Κάποιες φορές, αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, μπορεί ένας σκύλος να πίνει πολύ λίγο, ή και καθόλου, νερό. Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι επικίνδυνο; Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες; Αρχικά πρέπει να βρούμε την αιτία», επισημαίνει η κτηνίατρος, Dr Νικολέτα Σερέτη.
Ένας από τους λόγους που ένας σκύλος μπορεί να μειώσει την πρόσληψη υγρών, και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του, είναι ότι ο οργανισμός του έχει αφυδατωθεί.

Ο πυρετός, οι λοιμώξεις, τα γαστρεντερικά ή νεφρικά προβλήματα, μειώνουν την όρεξη και τη δίψα

Ορισμένα φάρμακα έχουν ως παρενέργεια τη μείωση της δίψας

Αλλά ας μάθουμε πρώτα, με τη βοήθεια της κυρίας Σερέτη, πόσο νερό πρέπει να πίνει ένας σκύλος.

Η ποσότητα νερού που χρειάζεται να πίνει ένας σκύλος ημερησίως

Μπορεί το νερό να είναι η πιο προφανής πηγή υγρών, όπως λέει η κα Σερέτη, αλλά υγρά περιέχονται και στην τροφή. Για παράδειγμα, τροφές όπως οι κονσέρβες, το νωπό κρέας, οι κροκέτες με σάλτσα ή ζελέ και οι BARF, περιέχουν περίπου 80% νερό.
Αντίθετα, οι ξηρές τροφές περιέχουν, περίπου, 10% υγρασία.
Η καθημερινή ανάγκη ενός σκύλου σε υγρά είναι 40 έως 60 ml ανά κιλό σωματικού βάρους. Παραδείγματος χάριν, ένα κουτί υγρής τροφής 400g περιέχει περίπου 320 ml νερού. Γι’ αυτό, αν δίνουμε στον σκύλο μας τέτοια τροφή, δεν είναι περίεργο να πίνει λιγότερο νερό.

Ο σκύλος αρνείται να πιει νερό για λόγους που, ίσως, δεν περνούν από το μυαλό μας

Σύμφωνα με την κτηνίατρο, ένας σκύλος δεν πίνει νερό για διάφορες αιτίες:

● Νιώθει στρες ή φόβο: Ο σκύλος είναι τόσο αγχωμένος ή τρομαγμένος, που δεν σκέφτεται το νερό.

● Αλλαγή τροφής: Αν του αλλάξατε πρόσφατα τροφή, και είναι σε πιο υγρή μορφή, μπορεί να πίνει λιγότερο νερό.

● Θερμοκρασία: Ο πολύ ζεστός ή κρύος καιρός μπορεί να μειώσει την επιθυμία του σκύλου για νερό.

● Ποιότητα νερού: Αν το νερό δεν είναι καθαρό ή το μπολ είναι καινούργιο και άγνωστο για εκείνον, μπορεί να αρνηθεί να πιει.

● Καινούργιο περιβάλλον: Σε ένα νέο μέρος, ο σκύλος μπορεί να αγχωθεί και να μη θέλει να πιεί νερό.

Σοβαρότερες αιτίες

Ένας σκύλος μπορεί να μην πίνει νερό λόγω ιατρικών προβλημάτων.

«Ο πυρετός, οι λοιμώξεις, τα γαστρεντερικά ή νεφρικά προβλήματα, μειώνουν την όρεξη και τη δίψα. Επίσης, ο σκύλος, μπορεί να αποφεύγει να πιεί νερό επειδή δεν μπορεί να σκύψει λόγω τραυματισμών και πόνου, γενικότερα. Ή, μπορεί να έχει αρθρίτιδα», εξηγεί η κα Σερέτη.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι και τα προβλήματα υγείας στα δόντια, όπως οι φλεγμονές ή τα σπασμένα δόντια, είναι πιθανές αιτίες για να αρνείται ο σκύλος να πιεί νερό.
Μάλιστα, ορισμένα φάρμακα έχουν ως παρενέργεια τη μείωση της δίψας.

Για να καταλάβουμε αν υπάρχει πρόβλημα, παρατηρούμε γενικότερα τη συμπεριφορά του σκύλου. Για παράδειγμα, εάν σηκώνεται δύσκολα, αποφεύγει να πηδήξει ή να περπατήσει, μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια αρθρίτιδας.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του σκύλου, εάν ο οργανισμός του στερείται το νερό

Η έλλειψη νερού, υπογραμμίζει η κτηνίατρος, είναι επικίνδυνη.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο σκύλος θα γίνει νωθρός και θα κουράζεται εύκολα, καθώς δεν θα έχει ενέργεια.

Το νερό βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Χωρίς αυτό, κινδυνεύει να πάθει θερμοπληξία.

Επίσης, κινδυνεύει από αφυδάτωση. Μπορεί να τού προκαλέσει μυϊκές κράμπες, καρδιακά προβλήματα και άλλες σοβαρές βλάβες.

Μακροπρόθεσμα μπορεί να τού προκαλέσει βλάβη στα νεφρά. Η χρόνια αφυδάτωση προκαλεί μόνιμα νεφρικά προβλήματα.

Επιπλέον, μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα στο ουροποιητικό, καθώς δημιουργούνται κρύσταλλοι ή πέτρες στην κύστη.
Η έλλειψη νερού προκαλεί και δερματικά προβλήματα. Το δέρμα του σκύλου ξηραίνεται, γίνεται λεπτό και ερεθίζεται.
Εξασθενεί το ανοσοποιητικό και ο σκύλος γίνεται πιο ευάλωτος σε λοιμώξεις.
Όπως και η απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας, είναι επακόλουθο του παρατεταμένου χρονικού διαστήματος που ο σκύλος δεν πίνει νερό. Και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους ηλικιωμένους σκύλους.

Πώς μπορούμε να παροτρύνουμε τον σκύλο να πίνει περισσότερο νερό

Για να ενθαρρύνουμε τον σκύλο μας να πιεί νερό, η κα Σερέτη προτείνει:

● Μουλιάζουμε τις ξηρές κροκέτες σε νερό.

● Μπορούμε να κάνουμε το νερό πιο ελκυστικό, προσθέτοντας λίγο ζωμό χωρίς αλάτι.

● Τού προσφέρουμε κονσέρβα ή υγρή τροφή και, γενικότερα, πιο μαλακές τροφές.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κτηνίατρο

Τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν, γιατί δείχνουν ότι, μάλλον, η κατάσταση είναι σοβαρή, όπως υπογραμμίζει η κα Σερέτη, είναι:

● Ο σκύλος δεν πίνει νερό για πολλές ώρες

● Κάνει εμετό

● Έχει διάρροια

● Είναι ληθαργικός και αδύναμος

● Χάνει βάρος

● Παρουσιάζει άλλα ανησυχητικά συμπτώματα

Κλείνοντας, η κα Σερέτη τονίζει: «Η αφυδάτωση μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και να γίνει επικίνδυνη για τη ζωή του. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να του σώσει τη ζωή».

Η κτηνίατρος, Dr Νικολέτα Σερέτη

● Η κα Νικολέτα Σερέτη είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Από πολύ μικρή αγαπούσε τα ζώα, γι΄αυτό αποφάσισε να ακολουθήσει την επιστήμη της κτηνιατρικής.

Πιστεύει ότι η ενημέρωση είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, μοιράζεται τις συμβουλές και τις γνώσεις της, μέσω των ΜΜΕ και των social media, προκειμένου να κατατοπιστούν οι ιδιοκτήτες ζώων.

Στόχος της είναι να καλλιεργήσει έναν κόσμο όπου κάθε ζώο θα λαμβάνει τη φροντίδα και τον σεβασμό που του αξίζει.

Διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο κτηνιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

@Dr.NikoletaSereti

