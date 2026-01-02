Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Σχεδόν 60 βουλευτίνες στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης της πρωθυπουργού, Σαναέ Τακαΐτσι, ζήτησαν την αύξηση του αριθμού των γυναικείων τουαλετών στο κτίριο του κοινοβουλίου, ώστε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους.

Η ιαπωνική πολιτική παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενη, παρόλο που ο αριθμός των γυναικών στο κοινοβούλιο αυξήθηκε στις τελευταίες εκλογές και η Σαναέ Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός τον Οκτώβριο.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει μόνο μία τουαλέτα με δύο καμπίνες για τις 73 γυναίκες, στην κύρια αίθουσα ολομέλειας της Βουλής, στο κέντρο του Τόκιο.

«Πριν από την έναρξη των συνόδων της ολομέλειας, πάρα πολλές γυναίκες βουλευτές αναγκάζονται να σχηματίζουν μεγάλες ουρές μπροστά από την τουαλέτα» δήλωσε η Γιασούκο Κομιγιάμα, από το κόμμα της αντιπολίτευσης Constitutional Democratic.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά την υποβολή της διακομματικής αναφοράς που υπογράφηκε από 58 γυναίκες στον Γιασουκάζου Χαμάντα, πρόεδρο της επιτροπής της Βουλής για τους κανόνες και τη διοίκηση, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Στις εκλογές, οι γυναίκες υποψήφιες αναφέρουν ότι συχνά αντιμετωπίζουν σεξιστική χλεύη, όπως το ότι θα έπρεπε να είναι στο σπίτι και να φροντίζουν τα παιδιά τους

Δώδεκα ανδρικές τουαλέτες, εννιά γυναικείες

Το κτίριο της Βουλής ολοκληρώθηκε το 1936, σχεδόν μια δεκαετία πριν οι γυναίκες αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου τον Δεκέμβριο του 1945, μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun, το κτίριο της Βουλής διαθέτει 12 ανδρικές τουαλέτες με 67 καμπίνες και 9 γυναικείες τουαλέτες με συνολικά 22 καμπίνες.

Η Ιαπωνία κατατάχθηκε 118η μεταξύ 148 χωρών στην παγκόσμια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα μεταξύ των φύλων. Οι γυναίκες είναι επίσης εξαιρετικά υποεκπροσωπημένες στον επιχειρηματικό κόσμο και στα μέσα ενημέρωσης.

Εβδομήντα δύο από τους 465 βουλευτές της Κάτω Βουλής είναι γυναίκες, από 45 στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όπως και 74 από τα 248 μέλη της Άνω Βουλής. Ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι οι γυναίκες να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 30% των εδρών στη βουλή.

Η Θάτσερ της Ιαπωνίας

Η Σαναέ Τακαΐτσι θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ, δήλωσε πριν γίνει πρωθυπουργός ότι ήθελε να επιτύχει ισορροπία μεταξύ των φύλων σε «σκανδιναβικό» επίπεδο. Τελικά, όμως, διόρισε μόνο δύο άλλες γυναίκες στο 19μελές υπουργικό της συμβούλιο.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα προβλήματα υγείας των γυναικών και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία με την εμμηνόπαυση.

Ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρείται συντηρητική στα κοινωνικά ζητήματα. Αντιτίθεται στην αναθεώρηση ενός νόμου του 19ου αιώνα που απαιτεί από τα παντρεμένα ζευγάρια να έχουν το ίδιο επώνυμο και επιθυμεί η αυτοκρατορική οικογένεια να διατηρήσει την αποκλειστικά ανδρική διαδοχή.

Μεγαλύτερη ισότητα

Η αυξανόμενη ζήτηση για γυναικείες τουαλέτες θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένδειξη προόδου στην Ιαπωνία, αν και αντανακλά επίσης την αποτυχία της χώρας ως προς την ισότητα των φύλων, δήλωσε η Κομιγιάμα.

«Κατά κάποιον τρόπο, αυτό συμβολίζει την αύξηση του αριθμού των γυναικών βουλευτών», δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κόμματός της, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε μεγαλύτερη ισότητα και σε άλλους τομείς της ζωής.

*Με στοιχεία από theguardian.com