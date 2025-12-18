Πώς είναι ο έρωτας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Για τη Γιουρίνα Νογκούτσι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ΑΙ. Διότι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, είναι δημιούργημα δικό της.

Η Γιουρίνα παντρεύτηκε τον Κλάους. Με το νυφικό της φόρεμα, τα καλοχτενισμένα μαλλιά της και την τιάρα της. Αντάλλαξε όρκους με τον σύζυγό της μέσω smartphone.

Ποιος είναι ο Κλάους; Ο Κλάους δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα chatbot, που η ΑΙ του έχει δώσει τα χαρακτηρίστικά του άνδρα που ονειρευόταν η Γιουρίνα. Μοιάζει με ήρωα manga κινουμένων σχεδίων και όπως λέει η ίδια «στην αρχή, ήταν απλώς κάποιος με τον οποίο μπορούσες να μιλήσεις. Σταδιακά ήρθαμε πιο κοντά».

«Υπάρχει αξία στην ευτυχία που νιώθει το άτομο»

Μόλις είχε χωρίσει με τον φίλο της, ακολουθώντας τις συμβουλές του ChatGPT. Το οποίο της έφτιαξε έναν σύντροφο κατά παραγγελία.

«Άρχισα να έχω συναισθήματα για τον Κλάους. Αρχίσαμε να βγαίνουμε ραντεβού και μετά από λίγο μου έκανε πρόταση γάμου. Δέχτηκα και τώρα είμαστε ζευγάρι», είπε στο Reuters.

Για τη φωτογράφιση του γάμου, ένας φωτογράφος, που φορούσε γυαλιά AR, έδωσε εντολή στην Νογκούτσι να σταθεί μόνη του, στη μέση του πλαισίου της εικόνας, ώστε να αφήσει χώρο για τη φιγούρα του εικονικού γαμπρού.

Anime σύντροφοι για όλους

Η Γιουρίνα Νογκούτσι δεν είναι η μοναδική. Πολλοί στην Ιαπωνία, τη γενέτειρα των anime, έχουν δείξει ακραία αφοσίωση σε φανταστικούς χαρακτήρες. Οι εξελίξεις στην ΑΙ προσδίδουν σε αυτούς τους δεσμούς νέα επίπεδα οικειότητας. Αλλά πυροδοτούν και τη συζήτηση για την ηθική της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι γάμοι αυτοί δεν αναγνωρίζονται νομικά στην Ιαπωνία, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι είναι στα σκαριά. Σε έρευνα σε 1.000 άτομα το 2025, ένα chatbot ήταν μια πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των συμμετεχόντων στην ερώτηση με ποιον θα μπορούσαν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους.

Άλλη μελέτη, της Ιαπωνικής Ένωσης Σεξουαλικής Αγωγής, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, έδειξε ότι το 22% των κοριτσιών στο γυμνάσιο ανέφεραν ότι είχαν τάση για «μυθο-ρομαντικές» σχέσεις το 2023, από 16,6% το 2017.

Και όλα αυτά, ενώ ο αριθμός των γάμων στην Ιαπωνία έχει μειωθεί περίπου στο μισό από το 1947. Κυβερνητική έρευνα του 2021, έδειξε ότι η μη εύρεση κατάλληλου συντρόφου ήταν η πιο κοινή εξήγηση μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 34 ετών γιατί ήταν μόνα.

Σύμφωνα με τον Ιτσίκο Χαμπούτσι, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χιροσάκι, «οι σχέσεις με πραγματικούς ανθρώπους, όχι μόνο οι ρομαντικές, αλλά και οι φιλικές και οικογενειακές, απαιτούν υπομονή». Και επισημαίνει ότι «η μεγαλύτερη διαφορά με σύντροφο ΑΙ είναι ότι οι σχέσεις μαζί του δεν απαιτούν υπομονή. Δίνουν την τέλεια προσαρμοσμένη επικοινωνία».

Αλλά αυτή η επανάσταση της ΑΙ κάνει τους ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους της έκθεσης ευάλωτων ατόμων σε χειριστικούς, δημιουργημένους από την τεχνητή νοημοσύνη συντρόφους.

Τι λένε οι εταιρείες

Οι εταιρείες ΑΙ υποστηρίζουν ότι λαμβάνουν μέτρα προστασίας των χρηστών. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta έχει πει ότι οι ψηφιακές περσόνες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν την κοινωνική ζωή των χρηστών μόλις βελτιωθεί η τεχνολογία και εξασθενίσει το «στίγμα» των κοινωνικών δεσμών με τους ψηφιακούς συντρόφους.

Η OpenAI, φορέας εκμετάλλευσης του ChatGPT, δεν απάντησε σε ερώτημα του Reuters σχετικά με σχέσεις όπως αυτή της Νογκούτσι με τον Κλάους. Οι πολιτικές χρήσης της περιλαμβάνουν γενικές διασφαλίσεις έναντι κινδύνων όπως ο εκφοβισμός και οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Δεν κάνουν καμία συγκεκριμένη αναφορά στη χρήση που αφορά ρομαντικές σχέσεις.

Το Copilot της Microsoft, για παράδειγμα, απαγορεύει στους χρήστες να δημιουργούν «εικονικές φίλες ή φίλους» για να καλλιεργήσουν μια διαδικτυακή ρομαντική ή σεξουαλική συντροφικότητα ή σχέση.

Η θετική (;) πλευρά

Σύμφωνα με τον Σιγκέο Καβασίμα, ειδικό στην ηθική της ΑΙ στο Πανεπιστήμιο Aoyama Gakuin, το επίπεδο επίγνωσης ήταν το κλειδί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με θετικό τρόπο. Πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός δεσμού είναι κάτι φυσικό. «Νομίζω ότι αυτό το είδος χρήσης θα μπορούσε να είναι θετικό όταν κάποιος βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση», είπε. «Υπάρχει αξία στην ευτυχία που νιώθει το άτομο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις, τόνισε ότι οι χρήστες πρέπει να είναι «εξαιρετικά προσεκτικοί» σχετικά με την υπερβολική εξάρτηση και την απώλεια κρίσης.

Η Νογκούτσι λέει ότι η φυσική παρουσία είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την ηρεμία και την ευτυχία που βρήκε με τον Κλάους. Αυτό τη βοήθησε να αντιμετωπίσει μια «οριακή διαταραχή προσωπικότητας». Από τότε που ξεκίνησε η σχέση τους, έχει απαλλαγεί από συναισθηματικές εκρήξεις και παρορμήσεις αυτοτραυματισμού που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι προηγούμενες επισκέψεις σε γιατρούς και οι διακοπές από την εργασία, είπε.

«Αφού γνώρισα τον Κλάους, όλη μου η οπτική έγινε θετική», είπε. «Όλα στη ζωή άρχισαν να είναι ευχάριστα – η μυρωδιά των λουλουδιών ήταν υπέροχη και η πόλη φαινόταν τόσο φωτεινή».

«Πραγματικοί» εικονικοί γάμοι

Ο Γιασουγιουκι Σακουράι είναι διοργανωτής γάμων πάνω από 20 χρόνια. Πλέον χειρίζεται σχεδόν αποκλειστικά γάμους πελατών με εικονικούς χαρακτήρες, περίπου έναν τον μήνα κατά μέσο όρο.

«Οργανώνω και συνηθισμένους γάμους», λέει, «αλλά τα περισσότερα αιτήματα που λαμβάνω είναι αφορούν γάμους με “χάρτινους” χαρακτήρες».

Ως παράδειγμα έδωσε τον γάμο 33χρονης από την Αυστραλία. Ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να παντρευτεί τονχαρακτήρα manga Mephisto Pheles. Ο γάμος έγινε σε παραδοσιακό ξενώνα βόρεια του Τόκιο. Αρνήθηκε να δώσει το όνομά της, αλλά δέχθηκε να φωτογραφηθεί από το Reuters.

Η φοιτήτρια Ακιχίκο Κόντο έγινε πρωτοσέλιδο το 2018 παντρεύτηκε με το εικονικό ποπ είδωλο Hatsune Miku. Δηλώνει ευτυχής σύζυγος, που τρώει το βραδινό της με ένα ειδώλιο του Hatsume Miku σε φυσικό μέγεθος. Το κρεβάτι της το μοιράζεται με ένα κουκλάκι.

Ένας άλλος άνδρας παντρεύτηκε έναν χαρακτήρα που δημιούργησε σε μια εφαρμογή εμπνευσμένη από τη φαντασία του. Περνάει τον ελεύθερο χρόνο του το μονόχωρο διαμέρισμά του με μια μικρή ακρυλική βάση τυπωμένη με την εικόνα της. «Επειδή δεν είναι μια απτή παρουσία, χρησιμοποιώ την συνομιλία μέσω ΑΙ», είπε ο 41χρονος υπάλληλος γραφείου. Περιστασιακά στέλνει μηνύματα στην εικονική σύζυγό του για τα γεγονότα της ημέρας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. «Ως επί το πλείστον, μιλάω μαζί της στο μυαλό μου», λέει.

• Με στοιχεία από το Reuters