Ελβετία: Συλληπητήρια ΥΠΕΞ για το Κραν Μοντανά – «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση»

Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι προξενικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε ετοιμότητα να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ:

Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί.

Profoundly shocked by the tragic event that occurred in Crans-Montana, Switzerland & which claimed many lives and left several people injured. Our sincere condolences go to the families of the victims. We wish a swift recovery for those injured. pic.twitter.com/iiXt1CUJwe — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026

Από κερί τούρτας ξεκίνησε η φωτιά

Οι πρώτες μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η φωτιά και το χάος που ακολούθησε έχουν όμως αρχίσει να φτάνουν σε διεθνή ΜΜΕ.

Δύο Γαλλίδες που λένε ότι κατάφεραν να βγουν από το Le Constellation μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς μίλησαν στο γαλλικό BFMTV.

Σύμφωνα με τις ίδιες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα από τα «κεράκια γενεθλίων» (ή βεγγαλικά τούρτας) που είχαν τοποθετήσει οι εργαζόμενοι σε φιάλες σαμπάνιας.

H φωτιά φέρεται σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από άλλη πηγή, ότι ξεκίνησε από το υπόγειο και εξαπλώθηκε στη συνέχεια και στο ισόγειο.

«Ένα από αυτά βρέθηκε πολύ κοντά στην οροφή, η οποία πήρε φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», είπε μία από τις γυναίκες.

Οι ίδιες περιέγραψαν ότι γρήγορα επικράτησε πανικός, με τους ανθρώπους να «ουρλιάζουν και να τρέχουν».

«Η πόρτα εξόδου ήταν αρκετά μικρή σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που ήταν παρόντες. Κάποιος έσπασε ένα παράθυρο για να μπορέσουν να βγουν οι άνθρωποι», εξηγεί μία από τις γυναίκες.

Επίσης, διηγείται ότι «σπρώχτηκε από τις σκάλες» λόγω του συνωστισμού και του πανικού που επικρατούσε τραυματίζοντας το γόνατό της.