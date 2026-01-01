Πώς θα λειτουργήσουν στις 2 Ιανουαρίου καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Σταδιακά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς από αύριο, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, το ωράριο των καταστημάτων και σούπερ μάρκετ.

Παραδοσιακά, πολλά εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να παραμείνουν κλειστά τη δεύτερη ημέρα του έτους, είτε για να δοθεί χρόνος ξεκούρασης στους εργαζομένους, είτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή των αποθεμάτων.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αλυσίδων, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που εξαρτώνται από την περιοχή και το κατάστημα.

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ

Μy Market: Δείτε εδώ

Γαλαξίας: Δείτε εδώ

LIDL: Δείτε εδώ

Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Κρητικός: Δείτε εδώ

Λειτουργούν κανονικά οι τράπεζες

Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.