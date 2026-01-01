Όλες οι αλλαγές σε φόρους, μισθούς και συντάξεις για το 2026

Χρονιά εφαρμογής των περισσότερων φορολογικών μέτρων που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη βουλή αποτελεί το 2026 και μάλιστα ήδη συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι, που προπληρώνονται τις συντάξεις και τους μισθούς για τον μήνα που ακολουθεί, ήδη διαπίστωσαν, ανάλογα το ετήσιο εισόδημά τους και την οικογενειακή κατάστασή τους, τις αλλαγές που αφορούν τη φορολογική κλίμακα μέσω της μείωσης του παρακρατούμενου φόρου.

Αναμφισβήτητα μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό που έχουν προστατευόμενα τέκνα, ενώ και οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών θα διαπιστώσουν μεγάλη πτώση της φορολογίας τους. Από την άλλοι όσοι είναι άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς παιδιά μην περιμένουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις ικανές να καλύψουν τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ακρίβειας.

Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ανέρχεται σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη σε 2,9 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027. Σε αυτό το όφελος περιλαμβάνονται τοσο οι μειώσεις στη φορολογία όσο και οι αυξήσεις σε μισθούς – συντάξεις.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Ειδικότερα, ο φόρος μειώνεται από 22% σε 20% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ, από 28% σε 26% για εισοδήματα 20.000–30.000 ευρώ, και από 36% σε 34% για εισοδήματα 30.000–40.000 ευρώ. Για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ καθιερώνεται νέος συντελεστής 39% (από 44%), ενώ ο ανώτερος συντελεστής 44% παραμένει για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν λόγω των αλλαγών στην φορολογική κλίμακα τον Μάρτιο του 2027

Για τις οικογένειες με παιδιά και για ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ εισόδημα, ο συντελεστής μειώνεται στο 18% (από 20%) για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο, στο 16% για δύο προστατευόμενα τέκνα, στο 9% για τρία, ενώ μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Η ρύθμιση ισχύει και για τους δύο γονείς χωριστά, εφόσον εργάζονται. Έτσι, ένα ζευγάρι με εισόδημα 25.000 ευρώ ο καθένας θα έχει ετήσιο όφελος που κυμαίνεται από 600 ευρώ (χωρίς παιδιά) έως και 7.200 ευρώ (με τέσσερα παιδιά).

Παράλληλα, για πρώτη φορά εισάγεται ηλικιακό κριτήριο στη φορολογία καθώς νέοι ηλικίας έως 25 ετών και εισοδήματα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο, ενώ για την ηλικιακή ομάδα από 26 έως 30 ετών ο φόρος περιορίζεται στο 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, που σήμερα πληρώνει 2.000 ευρώ φόρο, από το 2026 δεν θα πληρώνει τίποτα – εξοικονομώντας 167 ευρώ μηνιαίως.

Ακόμη από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν λόγω των αλλαγών στην φορολογική κλίμακα τον Μάρτιο του 2027 όταν θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα φετινά εισοδήματα.

Εισοδήματα από ενοίκια

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μπορεί να μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλά θα πρέπει να περιμένουν ενάμιση χρόνο περίπου για να διαπιστώσουν το όποιο φορολογικό όφελος. Αυτό διότι ο μειωμένος συντελεστής αφορά τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν εφέτος και θα δηλωθούν στα μέσα του 2027.

Ειδικότερα, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από ιδιοκτήτες ακινήτων και αφορούν εισπράξεις από ενοίκια, ο συντελεστής για το κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από 12.000 έως 24.000 ευρώ ετησίως θα διαμορφωθεί σε 25% αντί για 35%.

Οι αλλαγές στα τεκμήρια

Την ίδια στιγμή περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα έχουν μείωση τεκμηρίων κατά μέσο όρο 30% για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025 και θα δηλωθούν εφέτος. Τα τεκμήρια για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 θα υπολογίζονται πλέον βάσει ρύπων, ενώ εξαιρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Αντίστοιχες μειώσεις θα έχουν όσοι «πιάνονται» στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες.

Η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά

Η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026 όπως και η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, θα ισχύσει για λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο ΕΝΦΙΑ

Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό πρόβλημα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Ειδικότερα, με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο του 2026, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και ειδικά στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι είναι μειωμένος 50%. Με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027 ο φόρος, πλέον, για τους παραπάνω ιδιοκτήτες θα είναι μηδενικός.

Ελάχιστο Τεκμαρτό Εισόδημα επαγγελματιών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα 50%. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Αυξήσεις στις ένοπλες δυνάμεις

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (περίπου 75.000 δικαιούχοι), αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Από την 1η Απριλίου 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Ενώ, από τον ίδιο μήνα αυξάνονται και οι μισθοί στο σύνολο του δημοσίου, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Εκτιμάται ότι ο κατώτατος μηνιαίος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 920 ευρώ από 880 ευρώ και θα φθάσει τα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική ποσοστιαία αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ήταν στα 650 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027 θα είναι 46%.

Ενισχύσεις σε συνταξιούχους και ενοικιαστές

Από την άλλη, τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που νοικιάζουν σπίτι εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται επιπλέον δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Τέλος το Δεκέμβριο του 2026 οι συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις βάσει του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, χωρίς καθόλου συμψηφισμό των αυξήσεων με τη προσωπική διαφορά, καθώς αυτή καταργείται πλήρως.

Πηγή: OT