Buzzer beater από τον Έντζκομπ και… τέζα οι Γκρίζλις (136-139) – Μεγάλη νίκη για τους Σέλτικς (119-129, vids)
Ο Βι Τζέι Έντζοκμπ έβαλε την υπογραφή του με τρίποντο στη νίκη των Σίξερς στο 1.7′ για την ολοκλήρωση της παράτασης (136-139). Διπλό για τους Σέλτικς στην έδρα των Γιούτα (119-129).
Οι Σίξερς επικράτησαν των Μέμφις Γκρίζλις με 139-136 και η νίκη είχε τη… σφραγίδα του Βι Τζέι Έντζκομπ σε μια ματσάρα για το NBA, αφού στο 1.7′ για την ολοκλήρωση της παράτασης ο 20χρονος σούτινγκ γκαρντ ευστόχησε σε τρίποντο από την περιφέρεια και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Η εμφάνιση του Έντζκομπ ήταν σαρωτική, καθώς ο rookie των Σίξερς έβαλε 25 πόντους με 5/11 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 41 λεπτά συμμετοχής. Κορυφαίος του ματς ήταν ο Εμπίντ, (34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ) και άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ταιρίς Μάξι, που έβαλε επίσης 34 πόντους και μοίρασε 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
Το φινάλε – θρίλερ στο Γκρίζλις – Σίξερς και το καλάθι του Έντζκομπ
«Διπλό» για τους Σέλτικς με «καυτό» Γουάιτ
Οι Σέλτικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, καθώς επικράτησαν με 129-119, με τον Ντέρικ Γουάιτ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, ο 31χρονος γκαρντ σε μία φοβερή εμφάνιση, μοίρασε 7 μπλοκ στους αντιπάλους του και πέτυχε συνολικά 27 πόντους!
Η συνεισφορά του στο μεγάλο «διπλό» της ομάδας της Βοστόνης ήταν καθοριστική, ενώ πέτυχε και τους 13 από τους 27 πόντους στην τελευταία περίοδο.
Ακόμη, εξαιρετικός για τους Σέλτικς ήταν και ο με άλλους 23 πόντους και 10 ασίστ. Για τους Γιούτα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρτζ με 37 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-31, 64-59, 96-99, 119-129.
