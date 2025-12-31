sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Buzzer beater από τον Έντζκομπ και… τέζα οι Γκρίζλις (136-139) – Μεγάλη νίκη για τους Σέλτικς (119-129, vids)
Buzzer beater από τον Έντζκομπ και… τέζα οι Γκρίζλις (136-139) – Μεγάλη νίκη για τους Σέλτικς (119-129, vids)

Ο Βι Τζέι Έντζοκμπ έβαλε την υπογραφή του με τρίποντο στη νίκη των Σίξερς στο 1.7′ για την ολοκλήρωση της παράτασης (136-139). Διπλό για τους Σέλτικς στην έδρα των Γιούτα (119-129).

Οι Σίξερς επικράτησαν των Μέμφις Γκρίζλις με 139-136 και η νίκη είχε τη… σφραγίδα του Βι Τζέι Έντζκομπ σε μια ματσάρα για το NBA, αφού στο 1.7′ για την ολοκλήρωση της παράτασης ο 20χρονος σούτινγκ γκαρντ ευστόχησε σε τρίποντο από την περιφέρεια και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Η εμφάνιση του Έντζκομπ ήταν σαρωτική, καθώς ο rookie των Σίξερς έβαλε 25 πόντους με 5/11 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 41 λεπτά συμμετοχής. Κορυφαίος του ματς ήταν ο Εμπίντ, (34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ) και άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ταιρίς Μάξι, που έβαλε επίσης 34 πόντους και μοίρασε 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Το φινάλε – θρίλερ στο Γκρίζλις – Σίξερς και το καλάθι του Έντζκομπ

YouTube thumbnail

«Διπλό» για τους Σέλτικς με «καυτό» Γουάιτ

Οι Σέλτικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, καθώς επικράτησαν με 129-119, με τον Ντέρικ Γουάιτ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος γκαρντ σε μία φοβερή εμφάνιση, μοίρασε 7 μπλοκ στους αντιπάλους του και πέτυχε συνολικά 27 πόντους!

YouTube thumbnail

Η συνεισφορά του στο μεγάλο «διπλό» της ομάδας της Βοστόνης ήταν καθοριστική, ενώ πέτυχε και τους 13 από τους 27 πόντους στην τελευταία περίοδο.

Ακόμη, εξαιρετικός για τους Σέλτικς ήταν και ο με άλλους 23 πόντους και 10 ασίστ. Για τους Γιούτα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρτζ με 37 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-31, 64-59, 96-99, 119-129.

googlenews

Μπάσκετ 31.12.25

Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία μπορεί να ανήκει στους Σπερς, όμως στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός «παραμονεύει» για την περίπτωση του, καθώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Άρης Betsson – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης (vid)
EuroCup 30.12.25

Άρης Betsson – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης (vid)

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Ελλάδα 31.12.25

Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Δημόσια Υγεία 31.12.25

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Κόσμος 31.12.25

Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της
Πώς τους εντόπιζε 31.12.25

Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οικιακή βοηθός ξεπερνά τα 23.000 ευρώ - Οι αστυνομικοί ανάμεσα στα κλοπιμαία εντόπισαν και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Agro-in 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

