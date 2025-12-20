«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Πέντε αναμετρήσεις περιλάμβανε η αποψινή βραδιά στο NBA, με σπουδαία ματς και μεγάλες ανατροπές. Σε διαρκή ανοδική πορεία βρίσκονται οι Μπόστον Σέλτικς, που πανηγύρισαν ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ με 129-116 εντός έδρας.

Από εκεί και πέρα, σπουδαία νίκη πανηγύρισαν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Η ομάδα του Κρις Φιντς επικράτησε 112-107 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές στην τρίτη τους ήττα στη σεζόν και δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, μετά από εκείνη κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς για το NBA Cup.

Η ομάδα της Μινεσότα ανέβηκε στο 18-10 και είναι στην έκτη θέση της δυτικής περιφέρειας. Οι Θάντερ έχουν ρεκόρ 25-3 και είναι στην κορυφή της Δύσης. Για τους νικητές μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Άντονι Έντουαρντς με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Οι Θάντερ είχαν για άλλη μία φορά πρωταγωνιστή τον Σέι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Οι Σίξερς «χάλασαν» τη γιορτή των Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης θα πανηγύρισε την κατάκτηση του NBA Cup αλλά εκείνη του Νικς Νερς πανηγύρισε τη νίκη με 116-107 ανεβαίνοντας στο 15-11. Η ομάδα της Νέας Υόρκης από την άλλη έχει ρεκόρ 19 νίκες και 8 ήττες και είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Ανατολής.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για την ομάδα της Νέας Υόρκης ο Τζέιλεν Μπράνσον τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες πέτυχαν επίσης οι Σπερς και Τίμπεργουλβς κόντρα σε Χοκς και Θάντερ αντίστοιχα, ενώ οι Σικάγο Μπουλς έχουν «σφυγμό», πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 136-125.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Μπόστον Σέλτικς – Μαϊάμι Χιτ 129-116

Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς 107-116

Ατλάντα Χοκς – Σαν Αντόνιο Σπερς 98-126

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σικάγο Μπουλς 125-136

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 112-107