18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
Fizz 18 Δεκεμβρίου 2025 | 23:18

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

Σε μια πρόσφατη, καταιγιστική παρέμβαση στο podcast του, ο θρύλος του NBA, Πολ Πιρς, κατηγόρησε ευθέως την Κιμ Καρντάσιαν για την «επιδημία» των πλαστικών επεμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι το πρότυπο που καθιέρωσε οδήγησε μια ολόκληρη γενιά γυναικών σε μια εμμονική αναζήτηση της τεχνητής τελειότητας με μοναδικό σκοπό την προσέλκυση πλούσιων αθλητών.

Στο επεισόδιο της 15ης Δεκεμβρίου του podcast The Truth After Dark, ο 48χρονος πρώην αστέρας των Μπόστον Σέλτικς απασφάλισε.

«Κατηγορώ την Κιμ Καρντάσιαν για τη μορφή που έχουν οι γυναίκες σήμερα», είπε αναφερόμενος στην παντοκρατορία της πλαστικής ομορφιάς και της υπερβολής που καθιέρωσε.

Σύμφωνα με τον Πιρς, η Κιμ κατέστησε τις πλαστικές επεμβάσεις «κουλ», με αποτέλεσμα οι γυναίκες να επισκέπτονται τους χειρουργούς τους ζητώντας απλώς το πακέτο Kim K.

Για τον θρύλος των Μπόστον Σέλτικς η τάση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οδηγώντας σε «πρόσωπα και σώματα που μοιάζουν αφύσικα και εκτός ελέγχου».

YouTube thumbnail

«Θα έτρωγα κόπρανα κάθε μέρα»

Η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν, 45 ετών πλέον, διατηρεί μια περίπλοκη σχέση με την παραδοχή των επεμβάσεών της. Αν και έχει παραδεχτεί τη χρήση μπότοξ, λέιζερ και επεμβάσεων για τις ραγάδες μετά την εγκυμοσύνη, αρνείται πεισματικά ότι έχει πειράξει το πρόσωπό της, τα χείλη της ή ότι έχει κάνει πλαστική στη μύτη.

Ωστόσο, η αφοσίωσή της στην εξωτερική της εμφάνιση αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στους New York Times, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Αν μου λέγατε ότι πρέπει να τρώω κυριολεκτικά κόπρανα κάθε μέρα για να δείχνω νεότερη, μπορεί και να το έκανα». Η ακραία αυτή δέσμευση στην εικόνα της είναι, κατά τον Πιρς, αυτή που στέλνει το λάθος μήνυμα στις νεότερες γενιές.

Αν και ο Πιρς εστίασε στην Κιμ Καρντάσιαν, πολλοί χρήστες των social media υπενθύμισαν ότι η Κάιλι Τζένερ ήταν εκείνη που πυροδότησε την τρέλα με τα χείλη μέσω του Kylie Lip Challenge το 2015.

YouTube thumbnail

Η επιρροή της οικογένειας συνολικά κατηγορείται ότι οδήγησε στην έκρηξη των BBL (Brazilian Butt Lift), μιας από τις πιο επικίνδυνες αισθητικές επεμβάσεις παγκοσμίως.

Παράλληλα, υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η Κιμ Καρντάσιαν δεν επινόησε την αισθητική των καμπυλών, αλλά την οικειοποιήθηκε από τη μαύρη κουλτούρα, κάνοντάς την «εμπορεύσιμη» για το λευκό κοινό και κερδίζοντας δισεκατομμύρια μέσω εταιρειών όπως η Skims.

Καθώς η Κιμ Καρντάσιαν εισέρχεται στη μέση ηλικία, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα, είτε ως επίδοξη δικηγόρος είτε ως ηθοποιός στη χειρότερη μάλλον σειρά του 2025, All’s Fair. Ο Πολ Πιρς έκανε κάτι που σπάνια συμβαίνει στους κύκλους των σταρ. Είπε αυτό που χρόνια η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα λέει για την επιρροή της οικογένειας στην κουλτούρα και τη δημόσια εικόνα.

Η αναζήτηση της «τελειότητας» όπως αυτή ορίζεται από τις Καρντάσιαν/Τζένερ έχει οδηγήσει σε μια μαζική απώλεια αυθεντικότητας, με τις γυναίκες να μετατρέπονται σε κλώνους μιας τηλεοπτικής εικόνας που ούτε η ίδια η Κιμ δεν μπορεί πάντα να υποστηρίξει χωρίς τη βοήθεια του φακού και των φίλτρων.

«Πουλάνε φαντασία»

Από τα χρόνια που η Κιμ έκλαιγε για το ερασιτεχνικό βίντεο με την ίδια σε σεξουαλικές περιπτύξεις που δεν ήθελε να βγει στη δημοσιότητα μέχρι και την πρόσφατη παραδοχή της μικρότερης αδελφής της Κάιλι -που ελάχιστοι πια θυμούνται ότι κάποτε ήταν το ασχημόπαπο σε μια οικογένεια πανέμορφων γυναικών- ότι έκανε αυξητική στήθους σε ηλικία 19 ετών, η οικογένεια των Καρντάσιανς δεν έχει σταματήσει να απασχολεί ακόμη και αυτούς που δεν έχουν δει ούτε ένα επεισόδιο του επιτυχημένου reality με τίτλο το οικογενειακό επώνυμο.

Οι πληθωρικές οπίσθιες καμπύλες τους, τα παραγεμισμένα χείλη και φυσικά όλη η παραφιλολογία για το αν έστω κάποια από αυτά είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και όχι μόνο το έργο ενός καλλιτέχνη χειρουργού είναι οι βασικοί λόγοι που το κοινό ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, το ξεπούλημα της οποίας σε συνέχειες τις έχει κάνει πάμπλουτες πέρα από κάθε φαντασία και επιτυχημένες επιχειρηματίες στον κόσμο των καλλυντικών και της ένδυσης.

YouTube thumbnail

Τι κι αν οι αδελφές έχουν κατηγορηθεί πλειστάκις για τα αδιανόητα στάνταρτ ομορφιάς που προωθούν με Photoshop και φίλτρα στις φωτογραφίες που ανεβάζουν κατά δεκάδες καθημερινά.

Είναι πολλοί αυτοί που ακόμη πιστεύουν ότι η εμφάνιση τους είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών και τακτικής άσκησης, και όχι πλαστικών επεμβάσεων, λέει στο περιοδικό Time η Τζέσι Νίλαντ, συγγραφέας του βιβλίου Body Neutral: A Revolutionary Guide to Overcoming Body Image Issues. «Πουλάνε φαντασία» και μάλιστα πολύ επιτυχημένα, εξηγεί η ίδια στο αμερικανικό περιοδικό.

Η Νίλαντ εξηγεί ότι το σχόλιο για την αυξητική στήθος της Κάιλι στο τέλος της 3ης σεζόν των Kardashians, που προβάλλει το Hulu, ήταν προμελετημένο και σε καμιά περίπτωση δεν συμβολίζει μια νέα εποχή άνεσης στο λόγο για τις νεαρές αδελφές της διάσημης οικογένειες, στην διάρκεια της οποίας θα πουν όσα δεν παραδέχτηκαν μέχρι σήμερα, όπως έσπευσαν να πουν πολλοί.

«Ο καθρέφτης μας»

YouTube thumbnail

Ακριβώς όπως το πρώτο επεισόδιο του αρχικού reality, με τις ίδιες πρωταγωνίστριες και τίτλο Keeping up with the Kardashians, ξεκίνησε με ένα σχόλιο για τα οπίσθια της Κιμ, που αντιπροσώπευσε τη στροφή όλου του κόσμου προς τις αισθητικές επεμβάσεις, έτσι και η δήλωση της Κάιλι ότι μετάνιωσε την αυξητική στήθους που έκανε στην εφηβεία της λόγω ανασφαλειών, αντανακλά την επιστροφή στις αδύνατες γυναίκες, ως η μοναδική εκδοχή ομορφιάς, την οποία αποδεικνύει και η κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση φαρμάκων, όπως το Ozempic προκειμένου να κατακτηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτό υποστηρίζει η Μέρεντιθ Τζόουνς, καθηγήτρια σπουδών φύλου στο πανεπιστήμιο Brunel και συγγραφέας του βιβλίου Skintight: An anatomy of Cosmetic Surgery.

«Οι Καρντάσιανς πυκνά συχνά λένε ότι είναι ο καθρέφτης μας», υπενθυμίζει η ίδια, οπότε δεν είναι άδικο να χαρακτηριστούν ως «οι βασικές ερμηνεύτριες της κουλτούρας της γυναικείας ομορφιάς», καταλήγει.

«Σύνδρομο Καρντάσιαν»

Η επιρροή της οικογένειας Καρντάσιαν έχει εισχωρήσει βαθιά στα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών και στις συνεδρίες των ψυχολόγων. Οι ειδικοί παγκοσμίως αναλύουν τώρα το «φαινόμενο Kim K» όχι απλώς ως μια τάση μόδας, αλλά ως μια δομική αλλαγή στον τρόπο που η σύγχρονη γυναίκα αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, προειδοποιώντας για τις επικίνδυνες συνέπειες μιας ομορφιάς που γεννιέται στα social media και ολοκληρώνεται στο χειρουργικό τραπέζι.

Οι κοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι οι Καρντάσιαν εισήγαγαν μια νέα μορφή ομορφιάς που οι ειδικοί ονομάζουν «Instagram Face». Πρόκειται για μια εμφάνιση που συνδυάζει χαρακτηριστικά από διαφορετικές εθνότητες —ψηλά ζυγωματικά, σχιστά μάτια, γεμάτα χείλη και μικρή μύτη— τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν απαντώνται ποτέ φυσικά σε έναν άνθρωπο ταυτόχρονα.

YouTube thumbnail

Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι το πρόβλημα ξεκινά όταν οι γυναίκες προσπαθούν να επιτύχουν μέσω της χειρουργικής μια εικόνα που οι ίδιες οι Καρντάσιαν πετυχαίνουν μόνο μέσω του συνδυασμού μακιγιάζ, επαγγελματικού φωτισμού και ψηφιακής επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι μια διαρκής αίσθηση ανεπάρκειας, καθώς το «πρωτότυπο» δεν υπάρχει καν στην πραγματικότητα.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Kim Καρντάσιαν ήταν η απόλυτη πρέσβειρα του Brazilian Butt Lift (BBL), της επέμβασης που μεταφέρει λίπος στην περιοχή των γλουτών για να δημιουργήσει την περιβόητη σιλουέτα «κλεψύδρα». Οι πλαστικοί χειρουργοί υπογραμμίζουν ότι αυτή η επέμβαση υπήρξε η πιο θανατηφόρα στην ιστορία της αισθητικής ιατρικής, με υψηλά ποσοστά πνευμονικής εμβολής.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ειρωνεία που παρατηρούν οι ειδικοί είναι η πρόσφατη στροφή της οικογένειας: καθώς η Κιμ και η Κλόε εμφανίζονται πλέον με πολύ πιο αδύνατες φιγούρες —τροφοδοτώντας τις φήμες για χρήση ενέσιμων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας— εκατομμύρια γυναίκες που χειρουργήθηκαν για να αποκτήσουν καμπύλες, αισθάνονται τώρα ότι το σώμα τους είναι «εκτός μόδας».

Η ψυχολογία της σωματικής δυσμορφικής διαταραχής

Οι ειδικοί στην ψυχική υγεία συνδέουν την κυριαρχία των Καρντάσιαν με την αύξηση των περιστατικών σωματικής δυσμορφικής διαταραχής (BDD). Οι γυναίκες εστιάζουν εμμονικά σε «ελαττώματα» που μόνο οι ίδιες βλέπουν, συχνά επηρεασμένες από την ομοιομορφία που επιβάλλουν τα social media.

«Όταν η Kιμ δηλώνει ότι θα έτρωγε μέχρι και κόπρανα για να παραμείνει νέα, νομιμοποιεί μια παθολογική σχέση με τη γήρανση», αναφέρουν ψυχαναλυτές. Η θεωρία της «συγκριτικής ομορφιάς» εξηγεί ότι οι χρήστες των social media δεν συγκρίνονται πλέον με τους οικείους ανθρώπους γύρω τους αλλά με δισεκατομμυριούχους που έχουν πρόσβαση στις καλύτερες θεραπείες του κόσμου, οδηγώντας σε μια μόνιμη κατάσταση δυστυχίας.

Μια άλλη πλευρά που αναλύουν οι ειδικοί είναι η ηθική διάσταση των προτύπων των Καρντάσιαν. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η οικογένεια υιοθέτησε χαρακτηριστικά που ιστορικά ανήκουν σε μαύρες γυναίκες και γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, τα οποία όμως για δεκαετίες ήταν περιθωριοποιημένα.

Μετουσιώνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά σε «πολυτελές προϊόν», οι Καρντάσιαν κατηγορούνται για πολιτισμική οικειοποίηση (cultural appropriation). Οι ειδικοί της επικοινωνίας επισημαίνουν ότι αυτό το «ρευστό» εθνικό προφίλ τους επέτρεψε να γίνουν παγκόσμια είδωλα, αλλά ταυτόχρονα επέβαλε ένα πρότυπο που απαιτεί διαρκείς επεμβάσεις για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών χαρακτηριστικών.

Όλα προϊόν

YouTube thumbnail

Η τελευταία τάση που παρατηρούν οι ειδικοί είναι η προσπάθεια της οικογένειας να επαναλανσαριστεί ως πιο «φυσική». Αφαιρέσεις fillers, μικρότεροι γλουτοί και λιγότερο βαρύ μακιγιάζ σηματοδοτούν μια νέα εποχή.

Ωστόσο, οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η «στροφή στη φυσικότητα» είναι εξίσου ακριβή και τεχνητή, καθώς απαιτεί πανάκριβες θεραπείες συντήρησης και λέιζερ. Το μήνυμα των ειδικών παραμένει σαφές: τα πρότυπα που ορίζουν οι Καρντάσιαν είναι σχεδιασμένα για να αλλάζουν γρήγορα, ώστε να διατηρούν το κοινό σε μια διαρκή κατάσταση καταναλωτικής ανάγκης για την επόμενη «διόρθωση», καθιστώντας την αληθινή ικανοποίηση από την εμφάνιση έναν ανέφικτο στόχο.

«Έχεις ευχηθεί ποτέ να ήσουν πιο όμορφη;»

Η παραπάνω, φαινομενικά απλή, ερώτηση κρύβει πίσω της μια οδυνηρή πραγματικότητα που οι ερευνητές ονομάζουν «κανονιστική δυσαρέσκεια». Σε έναν κόσμο όπου η κοσμητική χειρουργική πλασάρεται ως μια απλή πράξη αυτοβελτίωσης, το γυναικείο σώμα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές εργοτάξιο, με τις νέες γενιές να θεωρούν πλέον το νυστέρι ως τη μοναδική λύση για την κοινωνική αποδοχή και την επιτυχία σημειώνει σε άρθρο της η εφημερίδα του Πανεπιστημίου του Μαιάμι.

Τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν μια ανησυχητική τάση: μεταξύ 2000 και 2009, οι αισθητικές επεμβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 69%, ενώ παγκοσμίως ο αριθμός τους εκτινάχθηκε κατά τουλάχιστον 10,9 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία.

Παρουσιάζοντας τη χειρουργική επέμβαση ως «φροντίδα του εαυτού», η βιομηχανία διαιωνίζει την ιδέα ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά είναι ελαττώματα που χρήζουν διόρθωσης. Αυτή η «βίαιη» επιβολή των πατριαρχικών προτύπων ομορφιάς συνδέει αναπόφευκτα την ελκυστικότητα με την οικονομική και κοινωνική επιτυχία, μετατρέποντας την εμφάνιση σε ένα είδος σκληρού νομίσματος.

«Φαινόμενο Κάιλι»

YouTube thumbnail

Ενώ στο παρελθόν οι επεμβάσεις αφορούσαν κυρίως άτομα μέσης ηλικίας, σήμερα το κοινό γίνεται όλο και νεότερο. Έρευνες σε φοιτητές δείχνουν ότι το 21% έως 43% ενδιαφέρεται σοβαρά για την πλαστική χειρουργική. Η δύναμη των δημόσιων προσώπων είναι καταλυτική· το 2015, όταν η Κάιλι Τζένερ λάνσαρε τα Lip Kits της, σημειώθηκε αύξηση 9% στις αυξητικές επεμβάσεις χειλιών σε εφήβους ηλικίας 13 έως 19 ετών.

Οι χειρουργοί στο Μπέβερλι Χιλς αναφέρουν ότι οι ασθενείς προσέρχονται με «παραγγελίες τύπου Burger King», ζητώντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διασημοτήτων, όπως «τα χείλη της Κάιλι», σαν να πρόκειται για αξεσουάρ μόδας και όχι για μόνιμες ιατρικές παρεμβάσεις.

Το κόστος

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο λιγότερα από τους άνδρες, ξοδεύουν περίπου 1.000 δολάρια περισσότερα ετησίως σε προϊόντα και υπηρεσίες ομορφιάς. Η πίεση για την επίτευξη του «ιδανικού» είναι ασφυκτική και συνδέεται άρρηκτα με σεξιστικές στάσεις.

Μελέτες δείχνουν ότι όσοι υποστηρίζουν στερεότυπα, όπως ότι η βωμολοχία είναι πιο αποκρουστική σε μια γυναίκα από ό,τι σε έναν άνδρα, είναι πιο πιθανό να θεωρήσουν την πλαστική χειρουργική απαραίτητη.

Η θεωρία της «αντικειμενοποίησης» εξηγεί ότι οι γυναίκες καταλήγουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως αντικείμενο προς αξιολόγηση, υιοθετώντας το επικριτικό βλέμμα της κοινωνίας ως δικό τους.

@itsbrookeelle I literally dont even recognize myself WHAT 🫠 #cortisolface #cortisol #cortisollevels #cortisolimbalance #glowup #howtoglowup #faceglowup #faceslimming #facetransformation #lensbuddy ♬ original sound – Brooke Elle

Παράλληλα, η συνεχής κάλυψη των επεμβάσεων διασημοτήτων από τα μέσα ενημέρωσης προωθεί την ιδέα ότι το νυστέρι είναι ένα αναπόφαστο βήμα προς το «τέλειο» σώμα.

Νέοι όροι που γίνονται τάση στα social media, όπως «eyebrow blindness» (ένας όρος για τα μη κολακευτικά φρύδια), «cortisol face» (πρόσωπο κορτιζόλης) ή «facial harmony» (προσωπική αρμονία), λειτουργούν ως εργαλεία για τη δημιουργία νέων ανασφαλειών εκεί που πριν δεν υπήρχαν.

Η Ντέμπρα Γκίμλιν, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, επισημαίνει ότι στη σύγχρονη κοινωνία οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το σώμα τους ως ένα «πρότζεκτ» που πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς μέσω δίαιτας, μακιγιάζ και χειρουργικής, χάνοντας την επαφή με τη λειτουργικότητα του οργανισμού τους.

Ζωή πέρα από νυστέρι

YouTube thumbnail

Υπάρχει κάτι βαθιά ανησυχητικό στη χρήση της χειρουργικής —μιας επιστήμης που δημιουργήθηκε για να θεραπεύει— με σκοπό τη «διόρθωση» υγιών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Η κανονικοποίηση αυτής της πρακτικής οδηγεί σε μια κοινωνία όπου το να υπάρχει κανείς όπως ακριβώς γεννήθηκε δεν θεωρείται πλέον αποδεκτό. Η αληθινή ικανοποίηση δεν πρόκειται να έρθει από την ατέρμονη καταδίωξη ενός υλιστικού ιδανικού.

Όπως σημειώνεισ το άρθρο της η Τζένιφε Ντεσάντις, πριν αφεθείτε στο νυστέρι του χειρουργού, ακούστε τη φωνή μέσα σας. «Το σώμα σου δεν είναι πρότζεκτ προς ανακαίνιση, αλλά ο τρόπος σου να υπάρχεις στον κόσμο».

googlenews

