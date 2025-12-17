Ετοιμάζεται για ιστορική επέκταση το NBA – Ποιες πόλεις είναι στην πρώτη γραμμή…

Η απόφαση για ενδεχόμενη επέκταση του NBA αναμένεται να ληφθεί μέσα στο 2026, με το Λας Βέγκας και το Σιάτλ να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των υποψήφιων πόλεων, όπως παραδέχθηκε την Τρίτη ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ.

Ο επικεφαλής του NBA μίλησε πριν από τον τελικό του NBA Cup στο Λας Βέγκας, τονίζοντας ότι η λίγκα βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των δεδομένων. «Δεν είναι μυστικό ότι εξετάζουμε σοβαρά την αγορά του Λας Βέγκας. Κοιτάμε και το Σιάτλ, ενώ έχουμε εξετάσει και άλλες αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να δημιουργηθεί η εντύπωση πως το ΝΒΑ «παίζει» με τις προσδοκίες των συγκεκριμένων πόλεων.

Τι δήλωσε ο Σίλβερ για την επέκταση του NBA

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία συζητήσεων με τις υπάρχουσες ομάδες, ώστε να μετρήσουμε το επίπεδο ενδιαφέροντος και να κατανοήσουμε καλύτερα τα οικονομικά δεδομένα, καθώς και το πώς θα έμοιαζε το οικονομικό πλάνο (pro forma) για νέες ομάδες. Κάποια στιγμή μέσα στο 2026 θα καταλήξουμε σε απόφαση», υπογράμμισε ο Σίλβερ.

Η τελευταία επέκταση του ΝΒΑ πραγματοποιήθηκε το 2004, με την είσοδο των Σάρλοτ Μπόμπκατς ως 30ής ομάδας του πρωταθλήματος. Το Σιάτλ φιλοδοξεί να επιστρέψει στον «χάρτη» της λίγκας, έχοντας χάσει τους Σουπερσόνικς το 2008, όταν η ομάδα μετακόμισε στην Οκλαχόμα Σίτι. Από την άλλη, το Λας Βέγκας δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ ομάδα του ΝΒΑ, διατηρεί όμως στενούς δεσμούς με τη λίγκα, ως έδρα του Summer League και των ημιτελικών και τελικών του NBA Cup τα τελευταία χρόνια.

«Το Σιάτλ και το Λας Βέγκας είναι δύο εξαιρετικές πόλεις», σημείωσε ο Σίλβερ. «Είχαμε ομάδα στο Σιάτλ με μεγάλη ιστορία επιτυχιών. Στο Λας Βέγκας υπάρχει ομάδα στο WNBA, οι Aces, διοργανώνουμε εδώ το Summer League εδώ και 20 χρόνια και διεξάγουμε τους αγώνες του NBA Cup, οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την αγορά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, παρά την παρουσία πολλών άλλων μεγάλων επαγγελματικών ομάδων και επιλογών ψυχαγωγίας, το Λας Βέγκας μπορεί να στηρίξει μια ομάδα του ΝΒΑ».

Ο κομισάριος της λίγκας αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν το ΝΒΑ:

– Δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο WNBA. «Έχουμε αναγνωρίσει ότι οι παίκτριες αξίζουν να αμείβονται σημαντικά καλύτερα, με βάση την αυξημένη επιτυχία της λίγκας. Τώρα πρόκειται για την εξεύρεση μιας δίκαιης συμφωνίας, κάτι που θα απαιτήσει συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Παραμένω αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε.

– Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής οικονομικής ελάφρυνσης στο salary cap των Μαϊάμι Χιτ λόγω της απουσίας του Τέρι Ροζίερ. Ο γκαρντ έχει τεθεί σε άδεια μετά την κατηγορία ότι ενημέρωσε παίκτες στοιχηματισμού πως θα αποχωρούσε νωρίς από αγώνα, ώστε να επωφεληθούν από ειδικά στοιχήματα, κατηγορία την οποία αρνήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. «Δεν υπάρχει προφανής λύση. Είναι μια ατυχής και ιδιαίτερη κατάσταση, που ίσως απαιτεί μια εξίσου ιδιαίτερη αντιμετώπιση», είπε ο Σίλβερ.

– Τέλος, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το NBA Cup επιβαρύνει υπερβολικά τους παίκτες, σημειώνοντας πως «τα δεδομένα δείχνουν ότι φέτος έχουμε τον χαμηλότερο αριθμό τραυματισμών των τελευταίων τριών ετών».