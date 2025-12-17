Επιστροφή στους τίτλους: Οι Νικς κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο NBA (124-113, vids)
Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους μετά το 1973 και κατέκτησαν το NBA Cup, επικρατώντας με σκορ 124-113 των Σπερς στον τελικό
Οι Νιου Γιορκ Νικς σήκωσαν το πρώτο τους τρόπαιο μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, παίρνοντας τα σκήπτρα από τους Μιλγουόκι Μπακς, όντας η τρίτη διαδοχική ομάδα που κατακτάει το Κύπελλο του NBA.
Οι Νεοϋορκέζοι είναι οι νέοι κάτοχοι του NBA Cup, αφού λύγισαν στον τελικό τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 124-113, πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Οι Νικς ήταν εντυπωσιακοί στην τελευταία περίοδο και με ένα επιμέρους 35-19 κατάφεραν να θριαμβεύσουν και να φτάσουν στον τίτλο σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την πόλη. MVP ο φοβερός Μπράνσον.
Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, παίρνοντας και το βραβείο του πολυτιμότερου, ενώ ο Ανουνόμπι είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ και ο Τάουνς είχε 16 πόντους με 11 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά, ο Καστλ μέτρησε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα που ήρθε από τον πάγκο είχε 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 16 πόντους με 9 ασίστ.
Δείτε παρακάτω την απονομή του τροπαίου στους Νικς:
The Emirates NBA Cup belongs to the New York Knicks 🏆#NBAonPrime pic.twitter.com/dQlQfenWMb
— NBA on Prime (@NBAonPrime) December 17, 2025
