Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Το ημερολόγιο έγραφε 7 Ιουνίου του 1998. Οι Μπουλς μόλις είχαν διαλύσει τους Γιουτα Τζαζ με 96 – 54 στο Γιουνάιτεντ Σέντερ του Σικάγο, είχαν πάρει προβάδισμα 2-1 στους τελικούς του NBA και σε τρεις μέρες θα υποδέχονταν την ομάδα των Μαλόουν και Στόκτον για το τέταρτο αγώνα της σειράς.

Τίποτα δεν έπρεπε να χαλάσει τη συγκέντρωση της παρέας του Μάικλ Τζόρνταν, που όδευαν ολοταχώς για το δεύτερο συνεχομενο threepeat και μια θέση στη λίστα «Η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών». Και τότε εμφανίστηκε ο Ντένις Ρόντμαν.

Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έχει βγάλει ποτέ το NBA, αλλά και από τους πιο εκκεντρικούς παίκτες που έχουν πατήσει ποτέ το παρκέ, λίγες ώρες μετά τη νίκη επί τον Γιούτα Τζαζ, θα μπει σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και θα το «σκάσει» για το Λας Βέγκας. Το 48ωρο της τρέλας μόλις θα ξεκινούσε.

Το τι ακριβώς έγινε εκείνες τις δύο ημέρες στην πόλη της αμαρτίας, ελάχιστοι γνωρίζουν. Οι περισσότεροι από εμάς πήραμε μια (πολύ μικρή) γεύση μέσα από το ντοκιμαντέρ Last Dance, χωρίς ωστόσο να μάθουμε πολλά – το σίγουρο είναι ότι ο Ντένις Ρόντμαν κατέληξε σε ένα ρινγκ του WWE να παίζει ξύλο δίπλα στον Χαλκ Χόγκαν.

Ωστόσο, αυτή η τρελή ιστορία των τελικών του NBA από το 1998, αναμένεται να αποκαλυφθεί μέσα από την ταινία 48 Hours in Vegas.

Σύμφωνα με το Variety, ο υποψήφιος για Όσκαρ Κιθ Στανφιλντ θα υποδυθεί το αστέρι του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν. Ο 34χρονος ηθοποιός, γνωστός από την ταινία Judas and the Black Messiah, αντικατέστησε τον Τζόναθαν Μέιτζορς, ο οποίος το 2023 βρέθηκε ένοχος για επίθεση.

Ο Ρικ Φαμούγιουα θα κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ενώ θα υπογράψει και το σενάριο που βασίζεται στο πρώτο draft του Τζόρνταν Βαντίνα.

«Ο Ντένις Ρόντμαν είναι κάτι περισσότερο από ένας παίκτης και μια ιδιαίτερη περσόνα – είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο» είπε η πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group Έριν Γουέστερμαν.