Ο Ντένις Ρόντμαν ξεχώρισε τον κορυφαίο παίκτη του NBA: «Ο κόσμος τον ξεχνάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «N3ON’s stream», ο Ντένις Ρόντμαν τόνισε ότι ο Κόμπι Μπράιαντ αξίζει περισσότερη αναγνώριση στο ΝΒΑ και μίλησε για τις δυσκολίες των πρώτων του χρόνων στο πρωτάθλημα, ενώ απέφυγε να αναφέρει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Ο Τζόρνταν, φυσικά! Αλλά ο κόσμος ξεχνάει έναν παίκτη που αξίζει να θυμόμαστε: τον Κόμπι Μπράιαντ. Οι περισσότεροι μιλούν για άλλους, αλλά παραλείπουν τον Κόμπι για κάποιο λόγο», δηλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην καλαθοσφαιριστής.

Ο Ρόντμαν θυμήθηκε επίσης τα πρώτα δύσκολα χρόνια της καριέρας του:

«Για να φτάσω στο NBA έπρεπε να ξεπεράσω τον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν τα καταφέρναμε τότε, τα πρώτα χρόνια έβγαζες περίπου 75.000 δολάρια. Και πάλι, έπρεπε να δουλεύεις το καλοκαίρι. Ήσουν ακόμα πολύ μακριά από την ευημερία. Τα πρώτα χρόνια ήταν σκληρά, όπως για τους περισσότερους».

Εντυπωσιακό είναι ότι ο Ρόντμαν δεν ανέφερε καθόλου τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον νυν σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Ο Αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής έγινε παγκοσμίως γνωστός ως παίκτης του NBA. Έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο ικανούς ριμπάουντερ, τους καλύτερους αμυντικούς και τους πιο ιδιόρρυθμους χαρακτήρες στην ιστορία του επαγγελματικού μπάσκετ.