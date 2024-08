Ρόντμαν: «Δεν υπάρχει σύγκριση με τον Τζόρνταν, ο Λεμπρόν στα 90’s θα ήταν ένας μέσος μπασκετμπολίστας»

Σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα στο μπάσκετ απάντησε ο Ντένις Ρόντμαν, όντας ξεκάθαρος για την προτίμησή του προς τον Μάικλ Τζόρνταν έναντι του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «worm» μιλώντας στο Podcast «The Dan Patrick show» ξεκαθάρισε ότι ο «βασιλιάς» δεν μπορεί να συγκριθεί με τον MJ καθώς αν έπαιζε στα 90s τότε θα ήταν ένας μέσος μπασκετμπολίστας.

«Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ο ΛεΜπρόν θα ήταν ένας μέσος μπασκετμπολίστας εάν έπαιζε στα 90’s. Αλήθεια πιστεύετε ότι μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε ο Μάικλ; Είχε πολύ μεγαλύτερο χάρισμα. Ο ΛεΜπρόν είναι απλώς ένα μπαμ. Δεν υπάρχει λάμψη στο παιχνίδι του.

Σε περίπτωση που στη σημερινή εποχή έκαναν φάουλ στον ΛεΜπρόν όπως έκαναν τότε στον Τζόρνταν, το πιο πιθανό είναι να είχε κλονιστεί και να έφευγε από το γήπεδο. Και αυτό διότι δεν θα μπορούσε να βασιστεί στο lay up που αποτελεί και τη σημαντική του κίνηση για να τελειώνει τις φάσεις».

