Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Τα κάλαντα έψαλαν το πρωί της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου, στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και άλλα στελέχη του δήμου πρόσκοποι και σύλλογοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ειδικότερα, έψαλαν τα κάλαντα σύλλογοι όπως το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο Κρητικός Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Απτεραίοι», «Η Πανθεσσαλική Στέγη», ο Ελληνικός Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος «Δικταίοι-Καστρινοί» και η Λέσχη Φιλίας Ελληνορώσων.

«Μια νέα αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη για μια Αθήνα πιο δίκαιη»

Ο κ. Δούκας τους καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές. «Εύχομαι το 2026 να είναι μια νέα αφετηρία. Μια νέα αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη για μια Αθήνα πιο δίκαιη» τόνισε και πρόσθεσε ότι«εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και να έχουμε μια πολύ όμορφη χρονιά. Σας καλώ όλους στο Σύνταγμα που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα».

Η γιορτή του δήμου Αθηναίων απόψε για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος, θα ξεκινήσει στις 22:00, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Στη συνέχεια τη σκυτάλη στο εορταστικό πρόγραμμα θα πάρουν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Παρουσιαστές θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Δείτε βίντεο: