Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Θεσσαλονίκη
Fizz 31 Δεκεμβρίου 2025 | 09:50

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Θεσσαλονίκη

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Η Δέσποινα Βανδή διατηρεί στενούς δεσμούς με τη συμπρωτεύουσα και γενικότερα με τη Βόρεια Ελλάδα, μιας και τόπος καταγωγής της είναι η Καβάλα.

Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, επιλέγοντας οι δυό τους να αφιερώσουν χρόνο σε φίλους και όμορφες εξόδους.

Παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο μοιράστηκαν στιγμές διασκέδασης.

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι τρεις τους απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο σε γνωστό στέκι της πόλης, σε εορταστικό κλίμα.

Αν και οι γιορτινές ημέρες τους βρήκαν επί σκηνής στην Αθήνα, φρόντισαν να «κλέψουν» λίγο χρόνο για να γιορτάσουν καθυστερημένα, αλλά με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση.

Πριν λίγες ημέρες η Δέσποινα Βανδή ανέβασε και άλλα video με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο να ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

Οι αναρτήσεις της Δέσποινας Βανδή

@desp1navandi_fanclub Δεν γίνονται δεν γίνονται χωρίς εσένα ❤ #despinavandi #vandi #christmas #xristougenna #nightout @Despina Vandi Official ♬ πρωτότυπος ήχος – desp1navandi_fanclub

@steve.toumpas Την αγαπώ μέχρι τον ουρανό @Despina Vandi Official ♬ πρωτότυπος ήχος – Steve.89_

@steve.toumpas Την αγαπώ μέχρι τον ουρανό @Despina Vandi Official ♬ πρωτότυπος ήχος – Steve.89_

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
«Monkey Christ» 30.12.25

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
Το έκανε για τη Γουίνσλετ 30.12.25

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
