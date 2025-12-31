Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Θεσσαλονίκη
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Η Δέσποινα Βανδή διατηρεί στενούς δεσμούς με τη συμπρωτεύουσα και γενικότερα με τη Βόρεια Ελλάδα, μιας και τόπος καταγωγής της είναι η Καβάλα.
Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, επιλέγοντας οι δυό τους να αφιερώσουν χρόνο σε φίλους και όμορφες εξόδους.
Παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο μοιράστηκαν στιγμές διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι τρεις τους απόλαυσαν μια βραδινή έξοδο σε γνωστό στέκι της πόλης, σε εορταστικό κλίμα.
Αν και οι γιορτινές ημέρες τους βρήκαν επί σκηνής στην Αθήνα, φρόντισαν να «κλέψουν» λίγο χρόνο για να γιορτάσουν καθυστερημένα, αλλά με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση.
Πριν λίγες ημέρες η Δέσποινα Βανδή ανέβασε και άλλα video με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο να ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικα εδέσματα.
Οι αναρτήσεις της Δέσποινας Βανδή
