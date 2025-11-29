Δέσποινα Βανδή: Εύχεται «Καλά να περνάτε» με το νέο ξεσηκωτικό τραγούδι της
Η Δέσποινα Βανδή λίγο πριν την πρεμιέρα της στο «Κέντρο Αθηνών» παρουσιάζει το νέο τραγούδι της.
H Δέσποινα Βανδή παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νέο hit «Καλά να Περνάτε», που κυκλοφορεί από την Panik Records.
Δέσποινα Βανδή: «Καλά Να Περνάτε»
Το «Καλά Να Περνάτε» συνδυάζει στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού και το μοναδικό ταπεραμέντο της superstar Δέσποινας Βανδή σ’ ένα τραγούδι – σύνθημα που ξεσηκώνει. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas, με τον οποίο συνεργάστηκε και στα smash hits «Ya Habibi» και «Πανσέληνος».
Το «Καλά Να Περνάτε» είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα «ανέβει» στο YouTube το music video του.
Οι εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.
Βρείτε το «Καλά Να Περνάτε» στις streamming υπηρεσίες:
https://bfan.link/kala-na-pernate
