Δέσποινα Βανδή: Περιπολικό τη μετέφερε μετά από βλάβη στο αυτοκίνητό της -Τι συνέβη

Η Δέσποινα Βανδή, σε ένα βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρουσιάζεται να μεταφέρεται με περιπολικό, ύστερα από βλάβη που υπέστη το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε.

Δέσποινα Βανδή: Πώς βρέθηκε μέσα στο περιπολικό

Καθ’ οδόν προς το ξενοδοχείο της, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπαθε λάστιχο. Την ίδια στιγμή, ένα περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο σταμάτησε για δει τι συμβαίνει και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στον προορισμό της.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε το περιστατικό:

«Υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό γ@μ@το. Αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και εμείς δεύτερης.

Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο.»

Βίντεο απεικονίζει αυτοκίνητο της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή

«Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει ή να έχει συλληφθεί ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Τρελαίνομαι! Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα κύριε Χρυσοχοΐδη», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο διασημολάγνος αστυνομικός έχει τεράστια ευθύνη. Ευθύνη έχει και η κυρία Βανδή. Πόσα κιλά έπαρση χρειάζεται κάποιος για να μπει σε ένα περιπολικό; Εμείς κατουρήσαμε στο πηγάδι; Οι κακοποιημένες γυναίκες κατούρησαν στο πηγάδι; Ποια είσαι κυρία μου να μπεις στο περιπολικό για να σε πάει στο ξενοδοχείο;», ξέσπασε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Δέσποινα Βανδή: Τι δήλωνε μετά το περιστατικό

«Περιπέτεια, καθ’ οδόν για Σίβηρη πάθαμε λάστιχο. Εσύ γιατί κοκκάλωσες έτσι; Θα έρθουν να μας σώσουν»,είχε πει σε στόρι της απευθυνόμενη σε έναν από τους δύο συνεργάτες της και στους θαυμαστές της η Δέσποινα Βανδή.