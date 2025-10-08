Βασίλης Μπισμπίκης: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, χωρίς τη Δέσποινα Βανδή

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης. Η Δέσποινα Βανδή, δεν συνόδευε τον ηθοποιό, ενώ δίπλα του ήταν οι συνεργάτες του.

Παράλληλα στα δικαστήρια είναι και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων του τροχαίου, με τους οποίους δεν αντάλλαξαν κουβέντες μεταξύ τους.

Οι ίδιοι θα καταθέσουν ότι δεν βρήκαν σημείωμα του Βασίλη Μπισμπίκη.

Βασίλης Μπισμπίκης: Από το πρωί στα δικαστήρια – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο ηθοποιός δικάζεται σήμερα για το τροχαίο που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Φιλοθέη, όταν μετά από νυχτερινή του έξοδο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μάντρα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο ίδιος κατηγορείται για εγκατάλειψη οχήματος, ενώ του έχει επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Οι Αρχές έχουν, επίσης, δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο, ο ηθοποιός χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την άφιξη του στα δικαστήρια δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους. Ο ηθοποιός έχει ζητήσει «συγγνώμη» από τους γείτονές τους που τους προκάλεσε τις υλικές ζημιές.