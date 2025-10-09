Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς αντέδρασε η Δέσποινα Βανδή στην απόφαση του δικαστηρίου

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να διατηρήσει διακριτική στάση στην υπόθεση του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη και να μην τον συνοδεύσει στη χθεσινή δίκη που πραγματοποιήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τις εμφανίσεις της.

Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στην Δέσποινα Βανδή μετά την ενοχή του

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ηθοποιό, ενώ του επέβαλε μόνο χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, όταν βγήκε από το δικαστήριο, το πρώτο άτομο που πήρε τηλέφωνο ήταν η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή. Ο ηθοποιός ανακοίνωσε στην τραγουδίστρια την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αντέδρασε θετικά και αποκάλυψε ότι είναι ικανοποιημένη από την ποινή. Ύστερα, ενημερώθηκε και η υπόλοιπη οικογένεια.

Ποια είναι Κατερίνα Παπαμερή που συνόδευσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στα δικαστήρια

Η Κατερίνα Παπαμερή που περπατούσε διακριτικά πίσω από τον Βασίλη Μπισμπίκη το πρωινό της Τετάρτης 8/10 στην Ευελπίδων, έδωσε και εκείνη κατάθεση για το τροχαίο και είπε όλα όσα γνώριζε, με γεγονότα και περιστατικά όπως της τα είχε περιγράψει ο ηθοποιός.

Ήταν το πρώτο άτομο που σκέφτηκε εκείνος να ενημερώσει την επόμενη μέρα από την νύχτα τρόμου στην Φιλοθέη, για όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 28/9, μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με τα άλλα οχήματα.

Η Κατερίνα Παπαμερή είναι στενή συνεργάτης με τη Δέσποινα Βανδή και φίλη του ζευγαριού.