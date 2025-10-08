Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ

Ένοχος με χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Μετά την απολογία του ηθοποιού, αλλά και τις μαρτυρίες της συνεργάτιδάς του, Κατερίνας Παπαμερή και των οδηγών των σταθμευμένων αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του.

O Βασίλης Μπισμπίκης. έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, χωρίς την παρουσία της Δέσποινας Βανδή, ενώ μαζί του ήταν συνεργάτες και φίλοι του.

Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη

Η Εισαγγελέας απέρριψε τα ελαφρυντικά που πρόβαλε ο δικηγόρος του περί μεταμέλειας, πρότερου έντιμου βίου και προσφοράς του στον πολιτισμό αλλά και περί προσπάθειάς του να διορθώσει άμεσα τις πράξεις του με την ενημέρωση της ασφαλιστικής και του Α.Τ. Φιλοθέης.

Η χρηματική ποινή που του επιβλήθηκε είναι 7.000 ευρώ.

Η απολογία του ηθοποιού:

Βασίλης Μπισμπίκης: «Βρήκα ένα φυλλάδιο κίτρινο, έγραψα το τηλέφωνο μου»

«Ήμουν σε ένα κρητικό γλέντι. Με είχε καλέσει ο κρητικός σύλλογος. Γύρω στις 5 έγινε το ατύχημα.

Βρήκε από τη δεξιά πλευρά από κακό χειρισμό. Δε γινόταν να τρέξω, πήγαινα με 20χλμ το πολύ γιατί ο δρόμος είναι πολύ στενός. Χτυπάω δύο αυτοκίνητα, όχι τρία.

Κατέβηκα κάτω να δω ότι δεν έχει χτυπήσει κάποιος και να δω τι ζημιές έχουν γίνει.

Βρήκα ένα φυλλάδιο κίτρινο, έγραψα το τηλέφωνο μου και ότι εγώ έχω χτυπήσει τα αυτοκίνητα και έφυγα. Δεν έγραψα το όνομά μου.»

Πήγα σπίτι και μόλις ξύπνησα 12.30 άρχισα να καλώ την Κατερίνα (Παπαμερή), ήθελα να το χειριστώ θεσμικά. Της είπα να καλέσει στη Φιλοθέη γιατί εκεί έμενα.

Της είπα να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή και αμέσως μετά κάλεσα την ασφαλιστική και ήμουν σε αναμονή για να με καλέσουν.

Το αυτοκίνητο μου είναι έξω από το σπίτι, σε απόσταση 10 λεπτών από το σημείο του τροχαίου. Με πήρε τηλέφωνο ο αστυνομικός, ήμουν στο θέατρο, πήγα στην Κηφισιά και θεωρούσα ότι θα γινόταν μια δήλωση και θα τελείωναν όλα, πήγα αλλά με κράτησαν.»

«Ο δρόμος είναι πολύ στενός, δε γινόταν να τρέξω»

Οδηγώ το αυτοκίνητο αυτό 3 χρόνια. Ο μαντρότοιχος είναι ένα τόσο δα τοιχάκι. Ο δρόμος είναι πολύ στενός, δε γινόταν να τρέξω. Μπήκα από στροφή και όπως έστριψα από κακό δικό μου χειρισμό, έγινε ό,τι έγινε. Ήπια μια τσικουδιά, δε χρειάζομαι να πιω για να κάνω κέφι».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνέχισε την κατάθεσή του: «Ήθελα να γλιτώσω αυτό που έγινε μετά, τελικά ήταν χειρότερο, ήξερα ότι θα ερχόντουσαν κανάλια και σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να το χειριστώ θεσμικά. Η Κατερίνα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά, εγώ όχι, γι’ αυτό δεν πήγα μόνος μου.

Νόμιζα ότι είχα κάνει τα πάντα, ειδοποίησα την ασφαλιστική και την αστυνομία.

Ό,τι και να κάνω εγώ πέφτουν να με φάνε. Σας λέω απλώς πώς σκέφτηκα. Αυτό που με ενδιαφέρει να καταλάβετε είναι ότι δεν απέφυγα τους ανθρώπους. Όταν έφυγα από εδώ πήγα στο σημείο, ήταν δημοσιογράφοι και έφυγα. Πήγα την Τρίτη και τους είδα, όχι την Τετάρτη που λένε.

Χτύπησα το ένα κουδούνι της κυρίας τη στιγμή που προκάλεσα το τροχαίο και μου απάντησε, «που να το ακούσω 5 το πρωί», και της ζήτησα και συγγνώμη, το θυμήθηκα εκ των υστέρων».

Τι δήλωσαν οι μάρτυρες στη δίκη

Μάρτυρας: Εγώ δε το θυμάμαι αυτό

Μπισμπίκης: Γνωρίζω ότι έπρεπε να παραμείνω στο σημείο. Σας είπα και πριν ότι δεν παρέμεινα γιατί δεν ήθελα να γίνει όλο αυτό που έγινε με τα κανάλια.

Πρόεδρος: Η μάρτυράς σας είπε ότι δεν έδωσε κανένα στοιχείο για τον τόπο και τον τρόπο του ατυχήματος.

Μπισμπίκης: Περίμενα ότι θα τους έβρισκαν. Ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνουν και μας είπαν να καλέσουμε την ασφαλιστική. Θεωρούσα ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι θα είχαν ενημερώσει το τμήμα και θα τους έβρισκαν. Στο σπίτι αυτό έχω μετακομίσει εδώ και ένα μήνα. Δεν περνάω πάντα από αυτόν τον δρόμο.

Πρόεδρος: Μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος και βιαζόσασταν να φύγετε;

Μπισμπίκης: Όχι κανένας άλλος λόγος

Πρόεδρος: Μα θα συνέβαινε ντόρος έτσι κι αλλιώς

Μπισμπίκης: Δε ξέρω πώς με εντόπισαν, δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Μου είπαν ότι ψάχνοντας στην περιοχή, είδαν το τρακαρισμένο αυτοκίνητο που ήταν έξω και έτσι έμαθαν ότι είμαι εγώ. Αν ήθελα να κρυφτώ θα το είχα πάρει από εκεί το αυτοκίνητο.

Έχω ζητήσει συγγνώμη και ζητάω και τώρα για τις ζημιές και την όλη ταραχή που έχω δημιουργήσει. Καταλαβαίνω την ταραχή τους, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τους ανθρώπους.

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του ηθοποιού. Η δίκη έχει διακοπεί για βγει η απόφαση.

Το λάθος μου θεωρώ ότι είναι ότι δεν ενημέρωσα εκείνη τη στιγμή την αστυνομία, για να αποφύγω μια κατάσταση και τελικά έγινε χειρότερο.»