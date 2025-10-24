Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της παράστασης του

Η Δέσποινα Βανδή δεν έλειψε από την πρεμιέρα της παράστασης του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη, με τίτλο «Άνθρωποι και ποντίκια», που ανέβηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στον Τεχνοχώρο Cartel.

Δέσποινα Βανδή: «Αριστούργημα»

Μάλιστα, η τραγουδίστρια η οποία παρακολούθησε την παράσταση με τον στενό φίλο της Σάββα Σπαθαρίδη, ανέβασε ποστ στα social σχολιάζοντας την ως «Αριστούργημα». Για την εμφάνιση της επέλεξε ένα κοντό φόρεμα σε floral style.

Τις τελευταίες ημέρες, η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο στόχαστρο σχολιασμού για μετακίνηση της με περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν τον περασμένο Αύγουστο, έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου της στη Χαλκιδική.

Η ίδια μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να πάρει κάποια θέση για το θέμα.

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Μαζί και αγαπημένοι

Η Δέσποινα Βανδή πάντα στο πλευρό του αγαπημένου της, λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια του με το τροχαίο, όπως και εκείνος το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να την απολαύσει στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.

Μέλινα Νικολαϊδου: Οι ευχές στον Βασίλη Μπισμπίκη για την πρεμιέρα

Οικογενειακή υπόθεση φαίνεται να είναι η συμπαράσταση στον Βασίλη Μπισμπίκη. Αφού εκτός από τη διάσημη τραγουδίστρια, η Μελίνα Νικολαΐδου ήταν μία από τους πολλούς που θέλησαν να στηρίξουν τον ηθοποιό στα social media, σε αυτό το νέο εγχείρημά του και ανέβασε σε story το διαφημιστικό σποτ της νέας παράστασης, γράφοντας «καλή αρχή».