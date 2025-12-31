Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος έχουν χωρίσει. Την είδηση επιβεβαιώνει το People, στο οποίο το πρώην ζευγάρι προχώρησε σε κοινή δήλωση.

«Είναι στενάχωρο να κλείνει αυτό το κεφάλαιο της ζωής μας, όμως είμαστε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», αναφέρουν. Παρότι ο χωρισμός τους έγινε διακριτικά περίπου πριν από έναν χρόνο, οι δύο τους παραμένουν αφοσιωμένοι στη ανατροφή του 8χρονου γιου τους, Λαρς.

Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος

Ο 69χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης και η 35χρονη σεναριογράφος γνωρίστηκαν το 2014 μέσω κοινών φίλων και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Το 2017 υποδέχθηκαν τον Λαρς, λίγες ημέρες πριν ο Γκίμπσον προταθεί για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Hacksaw Ridge. Τότε είχε δηλώσει πως το να ακούει τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων κρατώντας στην αγκαλιά του το νεογέννητο παιδί του ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη.

Ο Μελ Γκίμπσον είναι πατέρας συνολικά εννέα παιδιών. Από τον γάμο του με τη Ρόμπιν Μουρ έχει την κόρη Χάνα και έξι γιους —Κρίστιαν, Έντουαρντ, Γουίλιαμ, Λούις, Μάιλο και Τόμας— ενώ έχει και τη 16χρονη κόρη Λουσία από τη σχέση του με τη στιχουργό και πιανίστρια Οξάνα Γκριγκόριεβα, με την οποία χώρισε το 2010.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τα δύο μικρότερα παιδιά του, η Λουσία και ο Λαρς, τον συνόδευσαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Monster Summer στο Λος Άντζελες. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γκίμπσον και η Ρος έχασαν το σπίτι τους στο Μαλιμπού από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, ωστόσο η οικογένεια και τα ζώα τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

«Το σημαντικό είναι ότι όσοι αγαπώ είναι καλά και εκτός κινδύνου. Αυτό μετράει πάνω απ’ όλα», δήλωσε ο ηθοποιός σε εμφάνισή του στην εκπομπή Elizabeth Vargas Reports.

Αυτή την περίοδο, ο Μελ Γκίμπσον εργάζεται στο The Resurrection of the Christ, τη συνέχεια της ταινίας The Passion of the Christ, η οποία θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη. Το πρώτο αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 26 Μαρτίου 2027.

* Κεντρική Φωτογραφία: Ιnstagram @official.mel_gibson