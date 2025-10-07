magazin
«Coyote»: Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα συναρπαστικό θρίλερ
Culture Live 07 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

«Coyote»: Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα συναρπαστικό θρίλερ

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρενάτα Νότνι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα ταινία που θα πρωταγωνιστήσουν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον και η μεξικανή ηθοποιός Ρενάτα Νότνι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Εσάι Μοράλες για το νέο θρίλερ του Περ Πριντς με τίτλο «Coyote».

Το στόρι της ταινίας

Η ταινία αφηγείται τη σκληρή ιστορία του Hernán Barroca (Μοράλες), παλιού λαθρέμπορου που επιστρέφει στον επικίνδυνο κόσμο που πίστευε ότι είχε αφήσει πίσω.

«Όταν ο Hernán βοηθά τη Julia και τη μικρή κόρη της, Maribel, να διασχίσουν τα επικίνδυνα σύνορα, το απελπισμένο τους ταξίδι προκαλεί την οργή ενός αδίστακτου κυκλώματος διακίνησης.

Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν — με τον Αμερικανό συνοριοφύλακα Bradley να μπαίνει στην καταδίωξη — ο Hernán πρέπει να βασιστεί στην ευστροφία και την αντοχή του για να επιβιώσει και να βρει τη λύτρωση».

«Δουλεύοντας με τον Μελ, αναγνώρισα αμέσως το πάθος του για τον κινηματογράφο. Φέρνει μια ασύγκριτη ένταση, πάντα επιδιώκοντας την αυθεντικότητα και την αλήθεια σε κάθε σκηνή» είπε ο σκηνοθέτης.

«Νοιάζεται βαθιά για τη δύναμη της αφήγησης, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που ανυψώνει τους γύρω του. Η διορατικότητα, η γενναιοδωρία, η καλοσύνη και η αφοσίωσή του, εμπνέουν όλη την ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό», συμπλήρωσε.

Μελ Γκίμπσον: Ποιος είναι ο ρόλος του

Ο σταρ θα υποδυθεί τον Jack Bradley, έναν σκληραγωγημένο λοχία του αμερικανικού στρατού και πατέρα της πράκτορα των συνόρων, Liz Bradley.

Η μεξικανή πρωταγωνίστρια θα έχει το ρόλο της Julia, μιας μητέρας που παλεύει να οδηγήσει την κόρη της στην ασφάλεια, καθώς διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Οι άλλοι συντελεστές

Σύμφωνα με το Deadline το σενάριο συνέγραψαν ο Πριντς και ο ‘Ανταμ Τζ. Γκολντστάιν.

«Από τη στιγμή που τη γνωρίσαμε, ήταν αδιαμφισβήτητο — ήταν προορισμένη να παίξει την Julia. Και όταν άρχισαν τα γυρίσματα της πρώτης της σκηνής, έγινε σαφές ότι μόνο εκείνη μπορούσε να ενσαρκώσει αυτόν τον χαρακτήρα με τόση δύναμη και χάρη», πρόσθεσε ο Πριντς.

Ο Γκίμπσον στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και της παραγωγής για την πολυαναμενόμενη ταινία σε δύο μέρη, «Resurrection of The Christ».

Το έργο αποτελεί τη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας του 2004, «The Passion of the Christ».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
