Τζιμ Καβίζελ: Θα επιστρέψει τελικά στο ρόλο του Ιησού Χριστού για τον Μελ Γκίμπσον;

Ο Τζιμ Καβίζελ δεν θα επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού Χριστού για τις επόμενες ταινίες του Μελ Γκίμπσον, που θα αποτελέσουν τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», όπως επιβεβαίωσε το The Hollywood Reporter.

Η Lionsgate σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το δίπτυχο «The Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Χριστού) στους κινηματογράφους το 2027, με τα γυρίσματα να ξεκινούν σύντομα στη Ρώμη. Όπως αναφέρεται, βασικοί ρόλοι θα ανατεθούν σε νέους ηθοποιούς, καθώς ο Καβίζελ δεν θα υποδυθεί ξανά τον Ιησού, ενώ και η Μόνικα Μπελούτσι δεν θα επιστρέψει στον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής.

«Τα Πάθη του Χριστού»

Η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού», που αφηγείται τη σύλληψη, τη δίκη και τη σταύρωση του Ιησού, αποτέλεσε τεράστιο κινηματογραφικό φαινόμενο όταν προβλήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2004, συγκεντρώνοντας πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε φτάσει τα 370 εκατομμύρια, καθιστώντας την επί χρόνια την πιο επιτυχημένη ταινία με σήμανση R. Το ρίσκο του Γκίμπσον να τη χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα αποδείχθηκε εξαιρετικά επικερδές.

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια προετοιμασίας, η νέα ταινία θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος, The Resurrection of the Christ: Part One, αναμένεται στις 26 Μαρτίου 2027, δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή,

ενώ το δεύτερο μέρος θα κάνει πρεμιέρα 40 ημέρες αργότερα, στις 6 Μαΐου 2027, ανήμερα της Αναλήψεως.

Την παραγωγή υπογράφουν ο Μελ Γκίμπσον και ο συνεργάτης του στην Icon Production, Μπρους Ντέιβι.

«Μόνο ο Θεός γνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή»

Ο ρόλος του Ιησού υπήρξε καθοριστικός για την καριέρα του Καβίζελ, ο οποίος στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά του CBS Person of Interest και σε ταινίες όπως Angel Eyes και Sound of Freedom.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο podcast Arroyo Grande, ο Καβίζελ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα συμμετάσχει στο πρότζεκτ, λέγοντας: «Αυτά τα έργα χρειάζονται χρόνο, αλλά μόνο ο Θεός γνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Φοβάμαι; Ναι. Αλλά αν δεν φοβόμουν, δεν θα ήθελα να δουλέψω με εκείνον τον ηθοποιό».

Την είδηση ότι οι ρόλοι θα αναδιανεμηθούν με νέους ηθοποιούς δημοσίευσε πρώτη η New York Post.