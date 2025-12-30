Από τότε που αγόρασε το X (πρώην Twitter), ο Έλον Μασκ κάνει συνεχώς δημοσιεύσεις παίρνοντας θέση για πολλά και ποικίλα θέματα.

Από την πολιτική μέχρι τις προσωπικές απόψεις, έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να εκφράσει κάθε είδους σκέψεις και φωνές. Συνήθως, οι αναρτήσεις του γίνονται είδηση.

Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάρτησή του έλαβε μια εύστοχη απάντηση από την έφηβη στην οποία απευθυνόταν.

Το σχόλιο του Μασκ για την 19χρονη

Την Κυριακή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla αποφάσισε να σχολιάσει την κατάσταση της Audrey Morris, μιας έφηβης μαθήτριας λυκείου από το Λος Άντζελες, η οποία αντιμετώπισε για λίγο την απέλαση από τη Δανία.

Ο 54χρονος τεχνολογικός γίγαντας σχολίασε στο X τα όσα είπε η Morris, «Η σέξι εμφάνιση επιπέδου 8 ή και άνω θα πρέπει να εξαιρεθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση του Μασκ:

8 or above level hotness should get an exemption 😂 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2025

Τι του απάντησε η 19χρονη

Ωστόσο, η Μόρις, η οποία έγινε 19 ετών τον Αύγουστο, βρήκε το σχόλιο σοκαριστικό.

«Ναι, είναι σίγουρα τρελό», είπε στην Daily Beast. «Δεν με εξέπληξε [η συμβολή του Μασκ], υποθέτω ότι θα μπορούσε να πει «ω, είναι ξανθιά και είναι λευκή!». Έτσι, αυτό που είπε από μόνο του δεν με σόκαρε, αλλά προερχόμενο από αυτόν, ναι, σίγουρα ήταν τρελό. …Έμεινα άναυδη».

Σημείωσε πώς η υπόθεση γρήγορα στράφηκε στην εμφάνισή της και όχι στα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα, στο εθελοντικό της ιστορικό ή στο γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια σκανδιναβική χώρα.

Η Μόρις πρόσθεσε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να είχε επιλέξει να κάνει ένα εποικοδομητικό σχόλιο. «Θα ήταν πολύ ωραίο αν σχολίαζε κάτι όπως, «Ω, ουάου, κοίτα πόσα ακαδημαϊκά πράγματα έχει φτάσει» ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θα μπορούσε να ήταν τόσο χρήσιμο», είπε. «[Αλλά] αν αυτό τουλάχιστον το φέρει στην προσοχή οποιουδήποτε ενδιαφέρεται, τότε δεν έχω πρόβλημα να ντρέπομαι λίγο. Δεν πειράζει», είπε η 19χρονη.

Τι συνέβη τελικά με την υπόθεση της απέλασης

Λοιπόν, η Αμερικανίδα έφηβη επρόκειτο να απελαθεί από τη Δανία, μια χώρα στην οποία η οικογένειά της ζει από τότε που ήταν 9 ετών. Βρισκόταν στη χώρα ως «συνοδευτικό παιδί» της μητέρας της, αλλά η άδειά της έληξε τον Ιούνιο του 2024. Ενώ και οι δύο γονείς της είναι Αμερικανοί πολίτες, μετακόμισαν στη Δανία το 2015, ώστε η μητέρα της να μπορέσει να αποκτήσει το διδακτορικό της εκεί.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν μετακόμισε στις εστίες του λυκείου της σε διαφορετική πόλη και άλλαξε τη διεύθυνσή της, κάτι που ήταν αντίθετο με τους όρους της προσωρινής διαμονής της. Η προοπτική της απέλασής της ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να κάνει σχέδια για να επιστρέψει στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω την οικογένεια και τον φίλο της.

Τελικά, γλίτωσε την άμεση απέλαση και της δόθηκε άδεια παραμονής που διαρκεί 10 χρόνια. Ωστόσο, της αρνήθηκαν την υπηκοότητα, παρόλο που η ίδια χορηγήθηκε στην Αμερικανίδα μητέρα της και στον 15χρονο αδελφό της. «Έχω τους παππούδες μου και μερικούς φίλους στις ΗΠΑ. Αλλά η Δανία είναι το σπίτι μου. Εκατό τοις εκατό. Είμαι όσο πιο Δανή μπορεί να είναι ένας ξένος», δήλωσε στο Stifstidende τον Ιανουάριο.