newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 07:24

Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Πολλά από τα θύματα στον οίκο ευγηρίας στην Ινδονησία βρέθηκαν στα δωμάτιά τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», συνόψισε ο Τζίμι Ροτινσούλου αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή το βράδυ στη Μανάντο.

Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, διευκρίνισε. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, τους μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, σημείωσε ακόμη ο Τζίμι Ροτινσούλου.

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές δεν είναι σπάνιες στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με πάνω από 17.000 νησιά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα άφησε πίσω 22 νεκρούς.

Το 2023, τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Economy
Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι
Κόσμος 28.12.25

Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην Ισπανία

Σύνταξη
Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι
Κίνημα «Αυτοδιάθεση« 28.12.25

Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι

Παρά το προβάδισμα, δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει ο Αλ. Κούρτι να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο στο Κόσοβο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι

Οι δημοσιογράφοι της Mundo Deportivo πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των υποστηρικτών της Μπαρτσελόνα και προέκυψε ότι δεν θέλουν την παραμονή του Πολωνού επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο
Ελλάδα 29.12.25

Νεκρός εντοπίστηκε ένας εκ των τεσσάρων αγνοουμένων μεταναστών στη Σάμο

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό 26 αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου

Σύνταξη
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.12.25

Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τους ελέγχους της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού

Σύνταξη
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά
ΕΕΤΤ 29.12.25

Από πρωταγωνιστής της καθημερινότητας στον… αργό θάνατο - Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά

Η υπεροχή της κινητής τηλεφωνίας έναντι της σταθερής. Η επικοινωνία από σταθερό τηλέφωνο υποχώρησε κατά περίπου 30% μέσα σε ένα χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο