Ο Σάκης Ρουβάς, αυτό χειμώνα, εμφανίζεται με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον.

Οι δύο τραγουδιστές ενώ βρίσκονταν στην πίστα και τραγουδούσαν ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε μια εντυπωσιακή χορογραφία. Ωστόσο η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σκιστεί το παντελόνι του.

Σάκης Ρουβάς: «Ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…»

Τόσο ο ίδιος όσο και η παρτενέρ του στη σκηνή αντιμετώπισαν με χιούμορ και ψυχραιμία το απρόοπτο με την Νατάσσα Θεοδωρίδου να λέει «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…»

Δεύτερο «ατύχημα» επί της πίστας

Το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025), ο Σάκης Ρουβάς ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η πτώση όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο σημειώθηκε, όταν μια από τις χορεύτριες τον τράβηξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του.