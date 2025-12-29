view
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 29 Δεκεμβρίου 2025 | 10:42
Eνσωμάτωση

Σάκης Ρουβάς: Πήρε αγκαλιά τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι

Ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τη Νατάσσα Θεοδωρίδου και του σκίστηκε το παντελόνι στην πίστα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Ο Σάκης Ρουβάς, αυτό χειμώνα, εμφανίζεται με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον.

Οι δύο τραγουδιστές ενώ βρίσκονταν στην πίστα και τραγουδούσαν ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε στα χέρια τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε μια εντυπωσιακή χορογραφία. Ωστόσο η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να σκιστεί το παντελόνι του.

Σάκης Ρουβάς: «Ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…»

Τόσο ο ίδιος όσο και η παρτενέρ του στη σκηνή αντιμετώπισαν με χιούμορ και ψυχραιμία το απρόοπτο με την Νατάσσα Θεοδωρίδου να λέει «ωραίο ήταν» και τον Σάκη Ρουβά να απαντά «ένα παντελόνι παραπάνω, ξέρετε πόσα έχω σκίσει…»

@gkchristy Η στιγμή του συμβάντος #sakis #rouvas #viral ♬ L.Delibes, Sylvia – Pizzicato – AllMusicGallery

@gkchristy Δες το μέχρι τελους .. Ενα παντελόνι παραπάνω !! Σακηηη!! #sakis #rouvas #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Christy Groutidou

Δεύτερο «ατύχημα» επί της πίστας

Το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025), ο Σάκης Ρουβάς ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η πτώση όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο σημειώθηκε, όταν μια από τις χορεύτριες τον τράβηξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Business
Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

inWellness
inTown
Stream view
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
«'Εχω τον μπαμπά μου» 28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ελλάδα 29.12.25

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Άρης: Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ ο Ρέγες συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και χαφ.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλάδα 29.12.25

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απόκρημνη πλαγιά στα Βαρδούσια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύνταξη
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 – Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης
Ελλάδα 29.12.25 Upd: 11:56

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του Μετρό - Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης

Ο συρμός του μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Εθνική Άμυνα» μετά από βλάβη - Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο