Σάκης Ρουβάς: Ο χορός με την κόρη του Αριάδνη και η απίστευτη ομοιότητα τους

Ο Σάκης Ρουβάς πέρασε τις χριστουγεννιάτικες μέρες με την οικογένεια του. Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα video στο διαδίκτυο που τον βλέπουμε να χορεύει με την κόρη του Αριάδνη έναν latin χορό.

Πριν λίγες ημέρες είχε κάνει μια άλλη ανάρτηση μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στο βίντεο που μοιράστηκε, βλέπουμε τον Σάκη να στολίζει σκάλες, να ανάβει φωτάκια, να χαμογελά στην κάμερα και φυσικά να στέλνει φιλί στους followers του.

Στη λεζάντα, ο τραγουδιστής έγραψε: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».

Σάκης Ρουβάς – Αριάδνη: Σαν δύο σταγόνες νερό

Στο νέο video τον βλέπουμε με την κόρη του Αριάδνη. Μπαμπάς και κόρη μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, γεγονός που δεν πέρασε ασχολίαστο από τους followers του.

«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ’ εικόνα»

Ο τραγουδιστής ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» σε όλους με αυτό το οικογενειακό στιγμιότυπο.

Ευτυχισμένος μπαμπάς

Αναστασία, Αλέξανδρος, Αριάδνη και Απόλλωνας. Τα τέσσερα παιδιά του Σάκη Ρουβά, τα οποία έχει αποκτήσει με την Κάτια Ζυγούλη. Ο τραγουδιστής έχει αδυναμία στα παιδιά του και προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο με την οικογένεια του.

Έτσι έκανε και τις φετινές γιορτές.

Η φετινή συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Ο Σάκης Ρουβάς φέρος εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο «Εναστρον», κάθε Παρασκευή και Σάββατο.