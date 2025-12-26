Σάκης Ρουβάς: Ο χορός με την κόρη του Αριάδνη και η απίστευτη ομοιότητα τους
Ο Σάκης Ρουβάς έχει 4 παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια.
- Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
- Ο Άσαντ από τη «Ρωσία με Αγάπη»: Η παραδεισένια ζωή ενός έκπτωτου δικτάτορα
- Χριστουγεννιάτικα δώρα ζωής από 57χρονο δότη οργάνων - Χάρισε νεφρούς και κερατοειδείς
- Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση
Ο Σάκης Ρουβάς πέρασε τις χριστουγεννιάτικες μέρες με την οικογένεια του. Ο τραγουδιστής ανέβασε ένα video στο διαδίκτυο που τον βλέπουμε να χορεύει με την κόρη του Αριάδνη έναν latin χορό.
Πριν λίγες ημέρες είχε κάνει μια άλλη ανάρτηση μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στο βίντεο που μοιράστηκε, βλέπουμε τον Σάκη να στολίζει σκάλες, να ανάβει φωτάκια, να χαμογελά στην κάμερα και φυσικά να στέλνει φιλί στους followers του.
Στη λεζάντα, ο τραγουδιστής έγραψε: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».
Σάκης Ρουβάς – Αριάδνη: Σαν δύο σταγόνες νερό
Στο νέο video τον βλέπουμε με την κόρη του Αριάδνη. Μπαμπάς και κόρη μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, γεγονός που δεν πέρασε ασχολίαστο από τους followers του.
«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ’ εικόνα»
@sakisrouvas Merry Christmas everyone 🎄💫❤#sakisrouvas #viral #christmas ♬ original sound – Maddie Borge
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» σε όλους με αυτό το οικογενειακό στιγμιότυπο.
Ευτυχισμένος μπαμπάς
Αναστασία, Αλέξανδρος, Αριάδνη και Απόλλωνας. Τα τέσσερα παιδιά του Σάκη Ρουβά, τα οποία έχει αποκτήσει με την Κάτια Ζυγούλη. Ο τραγουδιστής έχει αδυναμία στα παιδιά του και προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο με την οικογένεια του.
Έτσι έκανε και τις φετινές γιορτές.
View this post on Instagram
Η φετινή συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Ο Σάκης Ρουβάς φέρος εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο «Εναστρον», κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
View this post on Instagram
- Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]
- Τραγωδία στη Ροδόπη: Από ξυλόσομπα φέρεται να ξέσπασε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου
- Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
- Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
- Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
- AXIOS: Την Κυριακή η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι
- Στηβ Ντούζος: Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον ηθοποιό – Το μήνυμα του
- Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικα δώρα ζωής από 57χρονο δότη οργάνων – Χάρισε νεφρούς και κερατοειδείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις