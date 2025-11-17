Σάκης Ρουβάς: Ερμηνεύει το νέο του τραγούδι στον καναπέ του

Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε μέσα από ένα home video το νέο του τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός» που μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Έρωτας Σκοτεινός» είναι ένα pop anthem γεμάτο με την «εκρηκτική» ενέργεια του κορυφαίου Έλληνα star, ο οποίος για ακόμα μια φορά καταφέρνει να ξεσηκώσει. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade και την παραγωγή οι Beyond.

Μάλιστα, το «Έρωτας Σκοτεινός», που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Records και την SR Music, αποτελεί το theme song του φετινού Madwalk, το οποίο ο Σάκης Ρουβάς θα «ανοίξει» με ένα μοναδικό κι εντυπωσιακό show και το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στο MEGA.

Βρείτε το «Έρωτας Σκοτεινός» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/erotas-skoteinos