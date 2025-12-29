Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Δεν τα κατάφερε η ηλικιωμένη γυναίκα που χθες βράδυ μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε με τον σύζυγό της, στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αφού ήδη είχε υποστεί ανακοπή, όπως μεταδίδει το emakedonia.gr. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η άτυχη γυναίκα κατέληξε.

Η 78χρονη μαζί με τον 80χρονο σύζυγό της διέμενε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Επταλόφου στην Κάτω Τούμπα.

Ο σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική.

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Στιγμές αγωνίας

Ωστόσο, στιγμές αγωνίας έζησαν και οι ένοικοι του διαμερίσματος στον τρίτο όροφο, όπου την ώρα της πυρκαγιάς βρίσκονταν μία μητέρα με τα τρίδυμα μωρά της και την γιαγιά τους.

Στο σημείο βρέθηκε ο παππούς των τριδύμων, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

«Δεν ήθελαν να με αφήσουν να ανέβω, αλλά δεν αντέχεται. Ευτυχώς στο πίσω δωμάτιο δεν είχε καπνό. Πήγα, τα βρήκα και είναι μια χαρά», είπε.

Τα τρίδυμα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.