Αναβολή της δίκης του Ivan Greko – Τι ζήτησε το δικαστήριο
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε σήμερα για κρείσσονες αποδείξεις, ώστε το δικαστήριο να οδηγηθεί σε ορθή και δίκαιη απόφαση.
Για τις 12 Ιανουαρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη του τράπερ Ivan Greko σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
«Η σημερινή αναβλητική απόφαση του δικαστηρίου για κρείσσονες αποδειξεις, αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία»,δήλωσε μετά τη εξέλιξη αυτή ο συνήγορος του κατηγορούμενου Ευάγγελος Καντιάνης.
