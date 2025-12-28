Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον τράπερ Ivan Greko για την κατηγορία της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, δεδομένου ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε όταν συνελήφθη το Σάββατο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

Ο τράπερ θα παρουσιαστεί στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα για να δικαστεί

Ο τράπερ συνελήφθη περίπου στις 18:00 του Σαββάτου στην οδό Κύπρου στη Γλυφάδα, με ακόμα δύο άτομα. Φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του, με το περιστατικό να κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, με πολύ ισχυρές πιθανότητες ο Greko να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το ιστορικό του οχήματος έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια «τυχαίου ελέγχου» από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, όπου κατά τη διασταύρωση των στοιχείων του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν τον τροχονομικό έλεγχο διαπίστωσαν ότι το Ι.Χ. είχε κλαπεί πρόσφατα από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Μετά την επιβεβαίωση του κλεμμένου οχήματος ακολούθησε σωματική έρευνα σύμφωνα με την αστυνομία όπου κατά τη διάρκειά της, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή ενός εκ των συνεπιβατών του Ivan Greko.

Ivan Greko: Αρνείται ο δικηγόρος του ότι παραβιάστηκαν περιοριστικοί όροι

Ο τράπερ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») για την πολύκροτη υπόθεση της απαγωγής ενεχυροδανειστή. Εντύπωση προκαλεί πως δεν σκέφτηκε πως με την απομάκρυνσή του από την οικία του, το βραχιολάκι θα έδινε σήμα.

Βάσει απόφασης ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονταν ρητά πως ο περιορισμός του τράπερ εντός της οικίας του θα ήταν σε ισχύ από τις 17 Ιουλίου 2025 έως και τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Ωστόσο ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, χαρακτήρισε «ανυπόστατους» τους ισχυρισμούς ότι ο πελάτης του φορούσε «βραχιολάκι» και παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Όπως είπε, ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.