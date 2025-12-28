Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

«Ανυπόστατους» χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ότι ο τράπερ Ivan Greco φορούσε «βραχιολάκι» και παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, ο δικηγόρος τους Πέτρος Πανταζής μετά τη σύλληψη του καλλιτέχνη στη Γλυφάδα.

Ο τράπερ Ivan Greko εντοπίστηκε να επιβαίνει σε πολυτελές αυτοκίνητο από αστυνομικού το οποίο, όπως προέκυψε από τον σχετικό έλεγχο των αρχών, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Όλη η δήλωση του δικηγόρου του Ivan Greko

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του Ivan Greko, Πέτρου Πανταζή: «Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών – αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO), « παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», « τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του. Παρακαλούμε και απαιτούμε , μετά ταύτα , να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις».

Το χρονικό

Η σύλληψη του Ivan Greko σημειώθηκε στη Γλυφάδα το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο οχήματος στην οδό Κύπρου περίπου στις 18:00. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Μετά την επιβεβαίωση του κλεμμένου οχήματος ακολούθησε σωματική έρευνα σύμφωνα με την αστυνομία όπου κατά τη διάρκειά της, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή ενός εκ των συνεπιβατών του Ivan Greko.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο τράπερ οδηγήθηκε στη διαδικασία του αυτοφώρου. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν με προσοχή τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο τράπερ βρέθηκε μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, καθώς και τον βαθμό της εμπλοκής του στην υπόθεση της κλοπής του πολυτελούς οχήματος