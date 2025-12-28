Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko – Αγνόησε την αποφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό και οι άλλες «αμαρτίες»

Σε νέες περιπέτειες με τις Αρχές βρίσκεται ο δημοφιλής τράπερ Ivan Greko, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, ο Ivan Greko εντοπίστηκε να επιβαίνει σε πολυτελές αυτοκίνητο από αστυνομικού το οποίο, όπως προέκυψε από τον σχετικό έλεγχο των αρχών, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ο τράπερ φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του, με το περιστατικό να κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, με πολύ ισχυρές πιθανότητες να οδηγηθεί στην φυλακή.

Το ιστορικό του οχήματος έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια «τυχαίου ελέγχου» από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, όπου κατά τη διασταύρωση των στοιχείων του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν τον τροχονομικό έλεγχο διαπίστωσαν πως το ΙΧ είχε κλαπεί πρόσφατα από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ένας από τους επιβάτες ήταν και ο γνωστός τράπερ Ivan Greko, ο οποίος επέβαινε στο όχημα μαζί με δύο ακόμη άτομα ελληνικής καταγωγής. Η αποκάλυψη για την προέλευση του οχήματος οδήγησε στην άμεση προσαγωγή και των τριών προσώπων στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας για τα περαιτέρω.

Ο Ivan Greko και οι συνεπιβάτες του οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο

Μετά την επιβεβαίωση του κλεμμένου οχήματος ακολούθησε σωματική έρευνα σύμφωνα με την αστυνομία όπου κατά τη διάρκειά της, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή ενός εκ των συνεπιβατών του Ivan Greko.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο τράπερ οδηγήθηκε στη διαδικασία του αυτοφώρου. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν με προσοχή τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο τράπερ βρέθηκε μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, καθώς και τον βαθμό της εμπλοκής του στην υπόθεση της κλοπής του πολυτελούς οχήματος.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον Ivan Greko, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με ηλεκτρονική επιτήρηση – δηλαδή με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» – για την πολύκροτη υπόθεση της απαγωγής ενεχυροδανειστή. Εντύπωση προκαλεί πως δεν σκέφτηκε πως με την απομάκρυνσή του από την οικία του, το βραχιολάκι θα έδινε σήμα.

Βάσει απόφασης ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονταν ρητά πως ο περιορισμός του τράπερ εντός της οικίας του, θα ήταν σε ισχύ από τις 17 Ιουλίου 2025 έως και τις 16 Ιανουαρίου 2026. Η παραβίαση των όρων αποφυλάκισής του ενδέχεται να τον οδηγήσει στην φυλακή.