Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 14:23

Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
A
A
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν βιάζεται για ειρήνη και ότι αν δεν θέλει να επιλύσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία ειρηνικά, τότε η Μόσχα θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη βία. Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι τυχόν ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία θα τους καταστήσει νόμιμους στόχους για τη Ρωσία.

Τα μηνύματα της Μόσχας έρχονται πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία η Ουκρανία προσέρχεται χωρίς πολλά περιθώρια ελιγμών.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Πούτιν, που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ακολούθησαν μεγάλη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που έκαναν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει ότι η Ρωσία καταδεικνύει την επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο ενώ το Κίεβο θέλει την ειρήνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα για να επιδιώξει λύση στον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Πούτιν πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τις δηλώσεις του Πούτιν.

Νέες νίκες στο μέτωπο ισχυρίζεται η Ρωσία

Ρώσοι διοικητές είπαν στον Πούτιν στη διάρκεια επίσκεψης για επιθεώρηση πως οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ, Ροντίνσκε και Αρτεμίφκα στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, καθώς και τις Χουλιαϊπόλε και Στεπνόχιρσκ στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανέφερε το Κρεμλίνο στην εφαρμογή Telegram.

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε ως ψευδείς τους ρωσικούς ισχυρισμούς για κατάληψη της Χουλιαϊπόλε και του Μίρνοχραντ. Η κατάσταση και στα δύο σημεία παραμένει «δύσκολη» αλλά οι «αμυντικές επιχειρήσεις» των ουκρανικών στρατευμάτων συνεχίζονται, ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νότια διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε στο Telegram ότι «σφοδρές μάχες» συνεχίζονται στη Χουλιαϊπόλε. «Ωστόσο ένα σημαντικό τμήμα της Χουλιαϊπόλε εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας».

Η επιβεβαίωση των ισχυρισμών σχετικά με το πεδίο της μάχης είναι δύσκολη καθώς η πρόσβαση και στις δύο πλευρές είναι περιορισμένη, οι πληροφορίες ελέγχονται στενά και οι γραμμές του μετώπου μεταβάλλονται γρήγορα, με τα ΜΜΕ να εξαρτώνται από δορυφορικές εικόνες και πλάνα γεωεντοπισμού που μπορεί να είναι μερικά ή να έρχονται με καθυστέρηση.

Σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο των οικισμών Χουλιαϊπόλε, Μίρνοχραντ, Αρτεμίφκα, Ροντίνσκε και Βίλνε στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ και Στεπνόχιρσκ στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι τυχόν ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τα καταστήσει νόμιμους στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και περιφρονούν τον λαό της Ουκρανίας αλλά και τους ίδιους τους λαούς τους.

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

inWellness
inTown
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία – Τα πιο ξεχωριστά έθιμα ανά τον κόσμο
Για καλή τύχη 28.12.25

Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο

Τύχη, πλούτος, υγεία, ειρήνη και κάθε ευχή για ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα που χαρακτηρίζουν τους λαούς του κόσμου

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»
Άλλα Αθλήματα 28.12.25

Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο Περθ για τη συμμετοχή του στο United Cup και μίλησε για την ανάγκη για ξεκούραση και την προσμονή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Πρωτοχρονιά: Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία – Τα πιο ξεχωριστά έθιμα ανά τον κόσμο
Για καλή τύχη 28.12.25

Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο

Τύχη, πλούτος, υγεία, ειρήνη και κάθε ευχή για ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα που χαρακτηρίζουν τους λαούς του κόσμου

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό
The Good Life 28.12.25

Πέθανε η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρεια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής.

Σύνταξη
