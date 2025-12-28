newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 00:15

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026

O επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η Ρωσία έπιασε τους στόχους επιστράτευσης του 2025 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ακόμα περισσότερους στρατιώτες

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η Ρωσία έχει εκπληρώσει τους στόχους κινητοποίησής της για το 2025 και έχει θέσει ως στόχο κινητοποίησης την πρόσληψη 409.000 Ρώσων στρατιωτών το 2026, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντανόφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Suspilne.

Ο Μπουντανόφ δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου ότι η Μόσχα εκπλήρωσε τον στόχο κινητοποίησης για το 2025, που ήταν 403.000 Ρώσοι στρατιώτες, στις αρχές Δεκεμβρίου και θα φτάσει το 103% του στόχου της μέχρι το τέλος του 2025. Αρχικά, ο στόχος του Κρεμλίνου ήταν η στρατολόγηση 343.000 ατόμων το 2025, αλλά στα μέσα του έτους τον αύξησε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ρώσων νεοσυλλέκτων υπηρετούν ως συμβασιούχοι στρατιώτες, δήλωσε ο Μπουντανόφ, με αναφορές ότι ορισμένοι νεοσύλλεκτοι λαμβάνουν πάνω από 2 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 25.000 δολάρια) ως μπόνους πρόσληψης. «Τα χρήματα για όλους τους πολέμους έχουν αποτελέσει έναν από τους κύριους μοχλούς για τη στρατολόγηση ατόμων», πρόσθεσε ο Μπουντανόφ. «Έτσι προσελκύουν τους ανθρώπους στο στρατό».

Για να αποφύγει μια άλλη μεγάλης κλίμακας επιστράτευση μετά την εξαιρετικά αντιδημοφιλή μερική κινητοποίηση το 2022, η Μόσχα έχει στηριχθεί σε προσοδοφόρες συμβάσεις και εκτεταμένες εκστρατείες στρατολόγησης, προσφέροντας μεγάλα μπόνους υπογραφής και ένα γενναιόδωρο πακέτο παροχών.

Ο Κίριλο Μπουντανόφ.

Οι ξένοι μισθοφόροι που πολεμούν για τη Ρωσία

Εκτός από τους συμβασιούχους στρατιώτες, η Ρωσία συνεχίζει να στρατολογεί συστηματικά αλλοδαπούς πολίτες για να πολεμήσουν στον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας, δήλωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας στις 26 Δεκεμβρίου.

Μόνο τον Δεκέμβριο, περισσότεροι από 150 αλλοδαποί από 25 χώρες αναγνωρίστηκαν ως στρατολογημένοι στον ρωσικό στρατό, ενώ περίπου 200 ακόμη ετοιμάζονταν να ενταχθούν, σύμφωνα με τον Όλεχ Ιβαστσένκο, επικεφαλής της υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο της Ουκρανίας για τη Μεταχείριση των Αιχμαλώτων Πολέμου, μέχρι τον Οκτώβριο η Ρωσία είχε επιστρατεύσει περισσότερους από 18.000 αλλοδαπούς από 128 χώρες. Οι Βορειοκορεάτες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των ξένων μαχητών που πολεμούν για τη Ρωσία, ανέφερε η υπηρεσία.

Παρά την πρόοδο που σημείωσαν κατά μήκος της γραμμής του μετώπου το 2025, η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι στρατιώτες αντιμετωπίζουν μαζικές απώλειες, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης προστατευτικού εξοπλισμού, της ανεπαρκούς εκπαίδευσης και του στυλ επιθέσεων «ανθρώπινου κύματος» που ακολουθεί η Ρωσία.

World
