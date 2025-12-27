Νίγηρας: Η χούντα κηρύσει «γενική επιστράτευση» για τον πόλεμο κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων
Η στρατιωτική χούντα στον Νίγηρα, που κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2023, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση
- Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
- Μπλε τιμολόγια: Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά με σταθερές χρεώσεις στο ρεύμα
- Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ την Δευτέρα στη Φλόριντα – Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
Η στρατιωτική χούντα του Νίγηρα ανακοίνωσε «γενική επιστράτευση» και «επιτάξεις» υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων για την καλύτερη καταπολέμηση των τζιχαντιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων, που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος, στο δυτικό του τμήμα. Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2023, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση.
Αυτές οι επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.000 ανθρώπους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία καταγράφει συγκρούσεις παγκοσμίως.
«Άτομα, περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίας μπορούν να επιταχθούν»
Χθες Παρασκευή, το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο διατάγματος που θεσπίζει «γενική επιστράτευση» για την υπεράσπιση της πατρίδας, «στο πλαίσιο της οργάνωσης του στρατού τής» χώρας.
«Στο πλαίσιο της γενικής επιστράτευσης, άτομα, περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες μπορούν να επιταχθούν για να συμβάλουν στην άμυνα του έθνους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου.
Τα μέτρα αυτά «υπαγορεύονται» ιδίως από «την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του εθνικού εδάφους» και της «προστασίας του πληθυσμού», καθώς και «των θεσμών και των ζωτικής σημασίας συμφερόντων του κράτους από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή».
- Τένις: Οι αντίπαλοι της Εθνικής στο United Cup
- Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
- Ιράν: Πέθανε ο Μπαχράμ Μπεϊζαΐ, από τους σημαντικότερους Ιρανούς σκηνοθέτες και θεατρικούς συγγραφείς
- Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
- Νίγηρας: Η χούντα κηρύσει «γενική επιστράτευση» για τον πόλεμο κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων
- Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
- Πανιώνιος: Παραιτήθηκε ο Ζούρος – Οι πιθανοί αντικαταστάτες
- Ουκρανία: Επικοινωνία Ευρωπαίων με Ζελένσκι για «συντονισμό» εν όψει της συνάντησης με Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις