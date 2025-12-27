newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Backhanded Awards: Το Politico βραβεύει τις 5 πιο αμήχανες πολιτικές στιγμές του 2025
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 13:03

Backhanded Awards: Το Politico βραβεύει τις 5 πιο αμήχανες πολιτικές στιγμές του 2025

Από αμήχανες δηλώσεις μέχρι πολιτικά φιάσκο που έγιναν viral, οι Backhanded Awards του Politico για το 2025 αποδεικνύουν ότι η πολιτική μπορεί να είναι πιο αστεία απ’ ό,τι φανταζόμασταν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Spotlight

Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη πολιτικές εκπλήξεις, αμήχανες αποφάσεις και, φυσικά, απίθανες γκάφες.

Τα Backhanded Awards του POLITICO επιστρέφουν για να τιμήσουν εκείνους που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τον πιο… λάθος τρόπο.

Από πρώην προέδρους μέχρι υπουργούς και πολιτικούς που προσπαθούν (μάλλον ανεπιτυχώς) να επιβληθούν, τα φετινά βραβεία αποδεικνύουν ότι η αυτοκαταστροφή μπορεί να είναι και διασκεδαστική.

Βραβείο Αλ Καπόνε: Ο σκληρότερος φυλακισμένος

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, κερδίζει φέτος τον τίτλο του πιο «σκληρού» φυλακισμένου, καθώς πέρασε 20 (ολόκληρες) ημέρες στη φυλακή.

Η υπόθεση; Η χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι το 2007, μέσω ενός «στενού συνεργάτη» και ανεπίσημων μεσαζόντων.

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο 216 σελίδων με τίτλο Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου.

Αυτό σημαίνει περίπου 11 σελίδες την ημέρα… γεμάτες «τίποτα».

Το πιο αστείο; Ο Σαρκοζί δεν ήρθε σε επαφή με τον γενικό πληθυσμό της φυλακής. Δύο σωματοφύλακες κατέλαβαν διπλανό κελί για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του, με αποτέλεσμα η φυλάκιση να μοιάζει περισσότερο με διακοπές σε ξενοδοχείο με κακή θέα. Στο βιβλίο του, ισχυρίζεται ότι «η εσωτερική ζωή ενισχύεται στη φυλακή», κάτι που ακούγεται συγκινητικό… για έναν άντρα του οποίου η εσωτερική ζωή μάλλον περιλαμβάνει το να μισεί τους ψηλότερους άντρες γύρω του.

Βραβείο «Βάζοντας το τεχνητό στην τεχνητή νοημοσύνη»: Η εποχή των κακών βίντεο

Η τεχνητή νοημοσύνη φέτος έδειξε την πιο αστεία και τρομακτική πλευρά της, με την παραγωγή deepfake βίντεο που προκάλεσαν πολιτική αναταραχή. Η υποψήφια για τις ιρλανδικές προεδρικές εκλογές, Κάθριν Κόνολι, έγινε θύμα ενός βίντεο που δήλωνε ότι αποσύρεται από την κούρσα – ενώ στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν είχε αποσυρθεί, αλλά τελικά κέρδισε τις εκλογές και έγινε πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Η περίπτωση της Κόνολι μοιάζει αρκετά αστεία, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Αναδημοσίευσε deepfake βίντεο που τον έδειχναν να πιλοτάρει μαχητικό αεροπλάνο με την επιγραφή «King Trump» και να εκτοξεύει καφέ λάσπη σε διαδηλωτές, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις διαμαρτυρίες No Kings κατά της δεύτερης προεδρίας του.

Παράλληλα, ένα άλλο βίντεο περιείχε ρατσιστικές και γελοιοποιητικές απεικονίσεις ηγετών των Δημοκρατικών, με μουσική μαριάτσι στο παρασκήνιο. Το αποτέλεσμα;

Βίντεο που περισσότερο προκαλούν γέλιο παρά φόβο, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής αυτογελοιοποίησης.

Βραβείο «Τουλάχιστον προσπάθησες»: Η μάχη κατά των δασμών του Τραμπ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φαίνεται να «έχασε την τρύπα» όταν πήγε στο Turnberry, το γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία, για να συζητήσει τους δασμούς.

Ήταν μια τελευταία προσπάθεια να αποτρέψει την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ στο 30%, και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πέτυχε, καθώς οι ΗΠΑ κατέληξαν να επιβάλλουν δασμό 15% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από την ΕΕ.

Ωστόσο, το 15% παραμένει πολύ υψηλό.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, ένας από τους πολλούς πρωθυπουργούς της Γαλλίας το 2025, καταδίκασε τη συμφωνία ως πράξη «υποταγής» προς την Ουάσινγκτον, ενώ η κύρια βιομηχανική ομάδα πίεσης της Γερμανίας, η BDI, δήλωσε ότι έστειλε «ένα θανατηφόρο μήνυμα» σχετικά με το μέλλον του διατλαντικού εμπορίου.

Βραβείο Τιτανικός: Μεγάλες ιδέες που βυθίζονται

Η γέφυρα στο στενό της Μεσσήνης στην Ιταλία είναι ένα κλασικό παράδειγμα μεγάλων πολιτικών οραμάτων που παραμένουν μόνο στα χαρτιά.

Από τους Ρωμαίους μέχρι τον Μπερλουσκόνι και τον Ματέο Σαλβίνι, όλοι είχαν όνειρα, αλλά κανείς δεν κατάφερε να τη φτιάξει.

Ο Σαλβίνι ανακοίνωσε με αυτοπεποίθηση ότι η γέφυρα θα κατασκευαστεί και χαρακτήρισε το έργο ως στρατηγική επένδυση για την άμυνα. Το ελεγκτικό δικαστήριο της Ιταλίας, όμως, χαρακτήρισε το σχέδιο «ανεπαρκές και λανθασμένο», βάζοντας ένα ακόμη εμπόδιο στην υλοποίησή του.

Οι Ιταλοί συνεχίζουν να παίρνουν φέριμποτ και να συζητούν αν η γέφυρα θα γίνει «σύντομα», «ποτέ» ή μόνο αν η σελήνη ευθυγραμμιστεί με τον προϋπολογισμό.

Η πολιτική φαντασία παραμένει ζωντανή, ακόμα κι αν η υποδομή δεν είναι.

Βραβείο déjà vu: Ατελείωτες οδικές εργασίες

Ο κυκλικός κόμβος Schuman στις Βρυξέλλες αποτελεί παράδειγμα έργου που μοιάζει να διαρκεί περισσότερο από την ίδια την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2023 και υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθούν το 2026 – μια υπόσχεση που φαίνεται μάλλον ευφάνταστη.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της περιφέρειας ζήτησε βοήθεια για να καλύψει ένα κενό 3 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό, στέλνοντας επιστολές σε κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ. Το αποτέλεσμα; Η επιβεβαίωση ότι ο χρόνος και ο προϋπολογισμός στα δημόσια έργα μπορεί να αυξάνονται πιο γρήγορα από την ίδια την ολοκλήρωσή τους. Η αναμονή για τον Schuman μοιάζει λιγότερο με πολεοδομικό σχεδιασμό και περισσότερο με ζωντανή εκδοχή του Περιμένοντας τον Γκοντό.

Η πολιτική ως σόου αυτοκαταστροφής

Από πρώην προέδρους μέχρι υπουργούς με υπερβολικά φιλόδοξα σχέδια, τα Backhanded Awards 2025 μας υπενθυμίζουν ότι η πολιτική μπορεί να είναι φοβερά αμήχανη. Οι νικητές δεν κερδίζουν για τις επιτυχίες τους, αλλά για την ικανότητά τους να προκαλούν αναστεναγμούς και περιστασιακά ακόμα και γέλιο.

Και για αυτό, φέτος περισσότερο από ποτέ, χειροκροτούμε αυτούς που καταφέρνουν να κάνουν την αυτοκαταστροφή να μοιάζει τέχνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα
Κόσμος 27.12.25

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Σύνταξη
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κλιμάκωση 26.12.25

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ειρήνη για τα Χριστούγεννα: Υπάρχει η διπλωματία των γιορτών ή είναι απλά θέατρο;
Stories 27.12.25

Ειρήνη για τα Χριστούγεννα: Υπάρχει η διπλωματία των γιορτών ή είναι απλά θέατρο;

Τα Χριστούγεννα η πολιτική σκηνή μεταμορφώνεται: οι γιορτές φέρνουν μαζί τους όχι μόνο δώρα αλλά και ευκαιρίες για ειρήνη — ή για στρατηγικούς υπολογισμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βαρδούσια: «Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

«Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» - Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι στα Βαρδούσια όρη - Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι στο διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025
Τι ζήσαμε! 27.12.25

Η Κέιτι Πέρι στο διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το περασμένο ημερολογιακό έτος είδε την Κέιτι Πέρι να εκτοξεύεται στο διάστημα, την πανταχού παρουσία μιας αφράτης κούκλας γκρέμλιν και μια σειρά από συναρπαστικές στιγμές που έδωσαν τροφή στα μιμίδια και σημάδεψαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 27.12.25

Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.

Σύνταξη
Καιρός: Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα – Τα δύο σενάρια για την Πρωτοχρονιά
Θα το στρώσει; 27.12.25

Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα - Τα δύο σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα «δείξει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με πτώση της θερμοκρασίας, έντονο κρύο και ισχυρούς ανέμους - Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα
Κόσμος 27.12.25

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Σύνταξη
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
Τεχνολογία 27.12.25

Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος

Μαζί με μια πληθώρα τάσεων, όρων και περιεχομένου που «σαπίζει το μυαλό», το 2025 είδε τα social media να αντιμετωπίζουν νόμους περί ηλικιακών περιορισμών, περιεχόμενο AI και μία αυξανόμενη δυσπιστία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Το πόρισμα «κλειδί» 27.12.25

Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο - Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο