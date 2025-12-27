Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη πολιτικές εκπλήξεις, αμήχανες αποφάσεις και, φυσικά, απίθανες γκάφες.

Τα Backhanded Awards του POLITICO επιστρέφουν για να τιμήσουν εκείνους που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τον πιο… λάθος τρόπο.

Από πρώην προέδρους μέχρι υπουργούς και πολιτικούς που προσπαθούν (μάλλον ανεπιτυχώς) να επιβληθούν, τα φετινά βραβεία αποδεικνύουν ότι η αυτοκαταστροφή μπορεί να είναι και διασκεδαστική.

Βραβείο Αλ Καπόνε: Ο σκληρότερος φυλακισμένος

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, κερδίζει φέτος τον τίτλο του πιο «σκληρού» φυλακισμένου, καθώς πέρασε 20 (ολόκληρες) ημέρες στη φυλακή.

Η υπόθεση; Η χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι το 2007, μέσω ενός «στενού συνεργάτη» και ανεπίσημων μεσαζόντων.

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο 216 σελίδων με τίτλο Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου.

Nicolas Sarkozy, « Journal d'un prisonnier » :

Αυτό σημαίνει περίπου 11 σελίδες την ημέρα… γεμάτες «τίποτα».

Το πιο αστείο; Ο Σαρκοζί δεν ήρθε σε επαφή με τον γενικό πληθυσμό της φυλακής. Δύο σωματοφύλακες κατέλαβαν διπλανό κελί για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του, με αποτέλεσμα η φυλάκιση να μοιάζει περισσότερο με διακοπές σε ξενοδοχείο με κακή θέα. Στο βιβλίο του, ισχυρίζεται ότι «η εσωτερική ζωή ενισχύεται στη φυλακή», κάτι που ακούγεται συγκινητικό… για έναν άντρα του οποίου η εσωτερική ζωή μάλλον περιλαμβάνει το να μισεί τους ψηλότερους άντρες γύρω του.

Βραβείο «Βάζοντας το τεχνητό στην τεχνητή νοημοσύνη»: Η εποχή των κακών βίντεο

Η τεχνητή νοημοσύνη φέτος έδειξε την πιο αστεία και τρομακτική πλευρά της, με την παραγωγή deepfake βίντεο που προκάλεσαν πολιτική αναταραχή. Η υποψήφια για τις ιρλανδικές προεδρικές εκλογές, Κάθριν Κόνολι, έγινε θύμα ενός βίντεο που δήλωνε ότι αποσύρεται από την κούρσα – ενώ στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν είχε αποσυρθεί, αλλά τελικά κέρδισε τις εκλογές και έγινε πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Η περίπτωση της Κόνολι μοιάζει αρκετά αστεία, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Αναδημοσίευσε deepfake βίντεο που τον έδειχναν να πιλοτάρει μαχητικό αεροπλάνο με την επιγραφή «King Trump» και να εκτοξεύει καφέ λάσπη σε διαδηλωτές, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις διαμαρτυρίες No Kings κατά της δεύτερης προεδρίας του.

🚨 Trump just posted a racist AI deepfake: Hakeem Jeffries in offensive caricature + Chuck Schumer making racist, vulgar statements. This came hours after shutdown talks collapsed—48 hours before funding runs out.

Παράλληλα, ένα άλλο βίντεο περιείχε ρατσιστικές και γελοιοποιητικές απεικονίσεις ηγετών των Δημοκρατικών, με μουσική μαριάτσι στο παρασκήνιο. Το αποτέλεσμα;

Βίντεο που περισσότερο προκαλούν γέλιο παρά φόβο, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής αυτογελοιοποίησης.

Βραβείο «Τουλάχιστον προσπάθησες»: Η μάχη κατά των δασμών του Τραμπ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φαίνεται να «έχασε την τρύπα» όταν πήγε στο Turnberry, το γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία, για να συζητήσει τους δασμούς.

Ήταν μια τελευταία προσπάθεια να αποτρέψει την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ στο 30%, και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πέτυχε, καθώς οι ΗΠΑ κατέληξαν να επιβάλλουν δασμό 15% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από την ΕΕ.

Ωστόσο, το 15% παραμένει πολύ υψηλό.

Remember Ursula's excitement when Trump told her the truth about wind this year. Gold.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, ένας από τους πολλούς πρωθυπουργούς της Γαλλίας το 2025, καταδίκασε τη συμφωνία ως πράξη «υποταγής» προς την Ουάσινγκτον, ενώ η κύρια βιομηχανική ομάδα πίεσης της Γερμανίας, η BDI, δήλωσε ότι έστειλε «ένα θανατηφόρο μήνυμα» σχετικά με το μέλλον του διατλαντικού εμπορίου.

Βραβείο Τιτανικός: Μεγάλες ιδέες που βυθίζονται

Η γέφυρα στο στενό της Μεσσήνης στην Ιταλία είναι ένα κλασικό παράδειγμα μεγάλων πολιτικών οραμάτων που παραμένουν μόνο στα χαρτιά.

Από τους Ρωμαίους μέχρι τον Μπερλουσκόνι και τον Ματέο Σαλβίνι, όλοι είχαν όνειρα, αλλά κανείς δεν κατάφερε να τη φτιάξει.

Ο Σαλβίνι ανακοίνωσε με αυτοπεποίθηση ότι η γέφυρα θα κατασκευαστεί και χαρακτήρισε το έργο ως στρατηγική επένδυση για την άμυνα. Το ελεγκτικό δικαστήριο της Ιταλίας, όμως, χαρακτήρισε το σχέδιο «ανεπαρκές και λανθασμένο», βάζοντας ένα ακόμη εμπόδιο στην υλοποίησή του.

🌎 Ready to take a journey into the future of #engineering?

🌉 With a record-breaking central span of approximately 3.3 km, the Strait of Messina Bridge will be the longest suspension bridge of the world. A work that will surpass the giants we admire today. 📹 Watch the video…

Οι Ιταλοί συνεχίζουν να παίρνουν φέριμποτ και να συζητούν αν η γέφυρα θα γίνει «σύντομα», «ποτέ» ή μόνο αν η σελήνη ευθυγραμμιστεί με τον προϋπολογισμό.

Η πολιτική φαντασία παραμένει ζωντανή, ακόμα κι αν η υποδομή δεν είναι.

Βραβείο déjà vu: Ατελείωτες οδικές εργασίες

Ο κυκλικός κόμβος Schuman στις Βρυξέλλες αποτελεί παράδειγμα έργου που μοιάζει να διαρκεί περισσότερο από την ίδια την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2023 και υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθούν το 2026 – μια υπόσχεση που φαίνεται μάλλον ευφάνταστη.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της περιφέρειας ζήτησε βοήθεια για να καλύψει ένα κενό 3 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό, στέλνοντας επιστολές σε κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ. Το αποτέλεσμα; Η επιβεβαίωση ότι ο χρόνος και ο προϋπολογισμός στα δημόσια έργα μπορεί να αυξάνονται πιο γρήγορα από την ίδια την ολοκλήρωσή τους. Η αναμονή για τον Schuman μοιάζει λιγότερο με πολεοδομικό σχεδιασμό και περισσότερο με ζωντανή εκδοχή του Περιμένοντας τον Γκοντό.

Η πολιτική ως σόου αυτοκαταστροφής

Από πρώην προέδρους μέχρι υπουργούς με υπερβολικά φιλόδοξα σχέδια, τα Backhanded Awards 2025 μας υπενθυμίζουν ότι η πολιτική μπορεί να είναι φοβερά αμήχανη. Οι νικητές δεν κερδίζουν για τις επιτυχίες τους, αλλά για την ικανότητά τους να προκαλούν αναστεναγμούς και περιστασιακά ακόμα και γέλιο.

Και για αυτό, φέτος περισσότερο από ποτέ, χειροκροτούμε αυτούς που καταφέρνουν να κάνουν την αυτοκαταστροφή να μοιάζει τέχνη.