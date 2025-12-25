Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φιγουράρει στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico, που αξιοποιεί την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, που με ευθύνη της κυβέρνησης έχει προκαλέσει τον διασυρμό της χώρας. Πρωταγωνιστής είναι ο Φραπές, που μετά και την παρουσία του στην εξεταστική της Βουλής, έγινε γνωστός και εκτός συνόρων.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα πρόσωπο κλειδί;» αναφέρει η ερώτηση.

Στο κεντρικό της θέμα η ιστοσελίδα έχει ένα μεγάλο κουίζ για τους αναγνώστες της, οι οποίοι τεστάρουν τις γνώσεις (και την μνήμη τους) για γεγονότα που συνέβησαν το 2025 ή για παραπολιτικές λεπτομέρειές τους. «Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico, θέτοντας ερωτήματα για τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη και τις ΗΠΑ.

Το κουίζ περιλαμβάνει 61 ερωτήσεις για γεγονότα της πολιτικής σκηνής παγκοσμίως. Ανάμεσα σε θεσμικά δράματα, πολιτικές κρίσεις και ευρωπαϊκά παρασκήνια, υπάρχει και η ερώτηση για τον Φραπέ, στην κατηγορία «Ευρώπη γενικότερα».

Ο Φραπές στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico

Η ερώτηση είναι η εξής: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε πρόσωπο κλειδί των ανακριτικών φακέλων;».

Οι πιθανές απαντήσεις είναι:

Σουβλάκι

Φραπές

Ουζάκι

Αναλυτικά, το κουίζ του Politico ΕΔΩ.