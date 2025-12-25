Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του
- Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
- «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Ένας υπερτυχερός από το Αρκάνσας κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball παραμονή των Χριστουγέννων
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φιγουράρει στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico, που αξιοποιεί την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, που με ευθύνη της κυβέρνησης έχει προκαλέσει τον διασυρμό της χώρας. Πρωταγωνιστής είναι ο Φραπές, που μετά και την παρουσία του στην εξεταστική της Βουλής, έγινε γνωστός και εκτός συνόρων.
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα πρόσωπο κλειδί;» αναφέρει η ερώτηση.
Στο κεντρικό της θέμα η ιστοσελίδα έχει ένα μεγάλο κουίζ για τους αναγνώστες της, οι οποίοι τεστάρουν τις γνώσεις (και την μνήμη τους) για γεγονότα που συνέβησαν το 2025 ή για παραπολιτικές λεπτομέρειές τους. «Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico, θέτοντας ερωτήματα για τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη και τις ΗΠΑ.
Το κουίζ περιλαμβάνει 61 ερωτήσεις για γεγονότα της πολιτικής σκηνής παγκοσμίως. Ανάμεσα σε θεσμικά δράματα, πολιτικές κρίσεις και ευρωπαϊκά παρασκήνια, υπάρχει και η ερώτηση για τον Φραπέ, στην κατηγορία «Ευρώπη γενικότερα».
Ο Φραπές στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico
Η ερώτηση είναι η εξής: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε πρόσωπο κλειδί των ανακριτικών φακέλων;».
Οι πιθανές απαντήσεις είναι:
- Σουβλάκι
- Φραπές
- Ουζάκι
Αναλυτικά, το κουίζ του Politico ΕΔΩ.
- Τeam κουραμπιές ή team μελομακάρονο; Τι ψηφίζουν οι Έλληνες
- Ζελένσκι: Νέα επικοινωνία με Γουίτκοφ και Κούσνερ – Τι συζήτησαν, οι ευχές στον Τραμπ
- Ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε (vid)
- Βασιλιάς Κάρολος: «Το σωστό θα επικρατήσει επί του λάθους» – Το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του
- Σε Αιγαίο και Ιόνιο οι ισχυρότερες βροχές του διημέρου
- Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
- Σέρρες: Ώρες αγωνίας για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Πού στρέφονται οι έρευνες
- Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις