magazin
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών
Planet Travel 27 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία διατηρούν ιστορικούς, σοσιαλιστικούς χώρους, με στόχο να τους μετατρέψουν σε «instagrammable» σημεία όπου οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν τα καθεστώτα του παρελθόντος.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

«Θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο παρελθόν; Προτιμάτε τη μεγαλομανία ή τις εγχώριες ίντριγκες; Θέλετε να ζήσετε την καθημερινότητα μιας άλλης εποχής… μερικά σκοτεινά επεισόδια, ίσως;» γράφει ο Alberto G. Palomo στην El Pais και συνεχίζει: «Στη Ρουμανία, οι επιλογές είναι πολλές. Μπορείτε να επισκεφθείτε την έπαυλη του Νικολάε Τσαουσέσκου, το Παλάτι του Κοινοβουλίου ή ακόμα και τις φυλακές που χρησιμοποιούνταν για την καταστολή των διαφωνούντων.

»Ωστόσο, αν ταξιδέψετε στη Σερβία, την Κροατία ή τη Βοσνία, η εμπειρία θα είναι παράδοξη: σε αντίθεση με τα μέρη όπου ο Ψυχρός Πόλεμος άφησε πίσω του μερικές από τις χειρότερες εικόνες του τέλους του 20ού αιώνα, η εποχή του Γιουγκοσλάβου ηγέτη Γιόσιπ Μπροζ Τίτο αντιμετωπίζεται με μια ορισμένη καλοσύνη».

Η έπαυλη του Νικολάε Τσαουσέσκου

YouTube thumbnail

Μετασοσιαλιστική μνήμη

«Πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά η σκιά του ολοκληρωτισμού εξακολουθεί να πλανάται πάνω από αυτές τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και ο κομμουνισμός συνεχίζει να αποφέρει έσοδα μέσω του τουρισμού, σε μια ακόμη ανατροπή του καπιταλισμού» συνεχίζει ο ο Alberto G. Palomo στην El Pais.

Σύμφωνα με την Katherine Verdery, μια Aμερικανίδα ανθρωπολόγο που ειδικεύεται στη μετασοσιαλιστική μνήμη, έχει υπάρξει μόνο μια αλλαγή στον τόνο: «Ο σοσιαλισμός στην Ανατολική Ευρώπη μετατράπηκε από ιδεολογία σε συναισθηματικό ρεπερτόριο, που εκφράζει τόσο την απώλεια όσο και την έννοια της ανοίκειας».

«Για όσους έζησαν τη σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία, η πολιτική μνήμη — ο αντιφασισμός, η αυτοδιαχείριση ή το Κίνημα των Αδεσμεύτων — είναι συνυφασμένη με τη συναισθηματική μνήμη»

The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change της Katherine Verdery,

Να βρούμε νόημα

«Η νοσταλγία δεν είναι τόσο η επιθυμία να επιστρέψουμε σε εκείνο το σύστημα, αλλά μάλλον μια προσπάθεια να βρούμε νόημα στην έλλειψη σταθερότητας, κοινότητας και σκοπού που ακολούθησε την κατάρρευσή του» σχολιάζει η Verdery.

Αναφέρεται στα θέματα που συζητά στο βιβλίο της, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change (Η πολιτική ζωή των νεκρών: Επαναταφή και μετασοσιαλιστική αλλαγή).

Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει μια πραγματικότητα με πολλές αποχρώσεις. Το κομμουνιστικό καθεστώς της Ρουμανίας (1947-1989) — όπου χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν ή σκοτώθηκαν, τα βασανιστήρια ήταν ευρέως διαδεδομένα στα κέντρα κράτησης και η Securitate (μυστική αστυνομία) ασκούσε μαζική επιτήρηση — δεν μπορεί να συγκριθεί με το καθεστώς του Τίτο (1943-1980) στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το οποίο διαλύθηκε μεταξύ 1990 και 1992.

Διαφορετικοί τύποι νοσταλγίας

Σίγουρα, σε αυτό το σύμπλεγμα χωρών, έχουν καταγραφεί αγώνες και επεισόδια καταστολής. Ωστόσο, η ρήξη με τον Στάλιν και τη Σοβιετική Ένωση οδήγησε σε μια πιο αποκεντρωμένη δομή και μεγαλύτερο πολιτιστικό πλούτο.

«Πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών τύπων νοσταλγίας, καθώς και μεταξύ διαφορετικών γενεών», προειδοποιεί ο Βρετανός κοινωνιολόγος Paul Stubbs, ειδικός στα Βαλκάνια.

«Για όσους έζησαν τη σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία, η πολιτική μνήμη — ο αντιφασισμός, η αυτοδιαχείριση ή το Κίνημα των Αδεσμεύτων — είναι συνυφασμένη με τη συναισθηματική μνήμη. Δεν πρόκειται μόνο για τον Τίτο, αλλά για τη μνήμη μιας εποχής που δεν θεωρείται καταστροφή».

Το Σπίτι των Λουλουδιών στο Βελιγράδι — το μαυσωλείο όπου αναπαύεται ο Τίτο — είναι η καρδιά του Μουσείου της Γιουγκοσλαβίας, του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στη χώρα.

«Σήμερα, μπορεί κανείς να βιώσει μια νεοφιλελεύθερη βύθιση σε μια εποχή απόλυτου ελέγχου. Οι άνθρωποι νοσταλγούν τον ρυθμό της συλλογικής ζωής, τις κοινές ρουτίνες, το πνεύμα της κοινότητας»

Το Σπίτι των Λουλουδιών στο Βελιγράδι / Wikimedia Commons

Να νιώσουν την ιστορία

«Σήμερα, μπορεί κανείς να βιώσει μια νεοφιλελεύθερη βύθιση σε μια εποχή απόλυτου ελέγχου. Οι άνθρωποι νοσταλγούν τον ρυθμό της συλλογικής ζωής, τις κοινές ρουτίνες, το πνεύμα της κοινότητας. Λαχταρούν την υφή του συνηθισμένου: τις ουρές, τις στολές, τις φιλίες της γειτονιάς» σημειώνει η Ana Maria Luca, Ιταλίδα ανθρωπολόγος που ειδικεύεται στη μετανάστευση.

Αυτή η λαχτάρα που περιγράφει είναι εμφανής ακόμη και στα μπαρ και τα καταστήματα που είναι διακοσμημένα με σοβιετική εικονογραφία: «Οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν μόνο για να δουν την ιστορία, αλλά για να την νιώσουν».

«Ωστόσο, η γραμμή μεταξύ μνήμης και εμπορευματοποίησης γίνεται όλο και πιο ασαφής» παρατηρεί ο Alberto G. Palomo στην El Pais. «Και η εποχή του Instagram έχει ενισχύσει αυτή την αισθητική: τα βάρβαρα κτίρια, οι στολές ή τα έμβλημα με το σφυρί και το δρεπάνι έχουν πάψει να είναι εικόνες που συνδέονται με την εξουσία και έχουν μετατραπεί σε αβλαβή σουβενίρ».

Η ουτοπία και τα κέρδη

«Η κληρονομιά είναι ένα είδος οπτικής μηχανής του χρόνου», καταλήγει η Ana Maria Luca, «και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα vintage μόνο αν τα έχουμε ήδη αποδεχτεί. Ό,τι εξακολουθεί να πονάει δεν μπορεί να είναι αισθητικά ευχάριστο. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, φαίνεται ότι τα δύο συναισθήματα μπορούν να συνυπάρξουν.

»Ο κομμουνισμός μπορεί να μην υπόσχεται πλέον ουτοπίες, αλλά είναι σαφές ότι συνεχίζει να αποφέρει κέρδη».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Η πισίνα στο σπίτι του Νικολάε Τσαουσέσκου, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας / Wikimedia Commons

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

Deutsche Bank: Έρχονται τεράστια πακέτα τόνωσης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και… δύο κίνδυνοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Business
Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

Καταναλωτές: Πού πραγματοποιούν τις αγορές τους οι Έλληνες

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό
Φωτογραφίες 21.12.25

Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, φωταγωγείται την Κυριακή στον Ομαλό Χανίων, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
Όταν έχεις στόχο 20.12.25

Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
Κόσμος 27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουχτερό κρύο και άνεμοι επιπέδου θύελλας έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα
Ο Καιρός 27.12.25

Τσουχτερό κρύο και άνεμοι επιπέδου θύελλας έως 11 Μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να θυμίζουν χειμώνα και κάτι περισσότερο, καθώς αναμένονται ιδιαίτερα σφοδροί άνεμοι στην Βόρεια Ελλάδα. Προτροπή να ασφαλίσουν οι πολίτες αντικείμενα στα μπαλκόνια τους.

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις
Κόσμος 27.12.25

Βρετανία: Το Λονδίνο ξεκινά ένα πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις

Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στη Βρετανία το 1960, ο  αρχηγός του γενικού επιτελείου ΕΔ προειδοποίησε ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μπροστά τις αυξανόμενες απειλές

Σύνταξη
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 27.12.25

La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία

Οι αρμόδιοι της Ισπανικής διαιτησίας εξέτασαν 51 φάσεις και παραδέχθηκαν επίσημα 10 διαιτητικά λάθη. Οι Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο στις πιο αδικημένες. Από ένα λάθος κατά Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)
Μπάσκετ 27.12.25

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Άρη Betsson, καθώς επικράτησε με 82-76 στα Λιόσια και παραμένει στην τέταρτη θέση της Stoiximan GBL – Σπουδαία επικράτηση για τη Μύκονο στη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά

Μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά στο Youtube, όμως δεν καταργείται καθώς οι διαιτητές θα μαθαίνουν τις απόψεις του στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις

Βάιος Μπαλάφας
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο